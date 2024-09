Joaquín Prat, su emotivo homenaje a Jimmy Giménez-Arnau tras su fallecimiento

Continúan las reacciones al fallecimiento de uno de los periodistas y tertulianos más destacados de la televisión en nuestro país en las últimas décadas, Jimmy Jiménez-Arnau, que fallecía el pasado martes 17 de septiembre, 3 días después de cumplir 81 cumpleaños. Después de las muestras de cariño que le han dedicado públicamente compañeros y amigos como Terelu Campos, Ana Rosa Quintana, Belén Esteban, María Patiño, o Carlota Corredera, ahora es Joaquín Prat, que compartió plató en numerosas ocasiones con el colaborador, el que ha querido recordarle con unas palabras muy especiales.

"Jimmy era un gran tipo, era el políticamente incorrecto mejor que conocido. Hay mucha gente que piensa que estos que dicen todo lo que piensan a veces son maleducados, yo creo que es una especie en extinción y por eso hay que ponerlos en valor. Gente que dice lo que piensa para bien y para mal, muchos más" ha reconocido, destacando que era "inteligentísimo, muy mordaz, cariñoso en las distancias cortas. Solo se casaba con la gente a la que verdaderamente apreciaba porque tenía méritos para que lo apreciase y que se supo adaptar siempre a las circunstancias".

"Sí que podemos decir que ha vivido como le ha dado la gana. Estos tópicos que muchas veces utilizamos cuando alguien se nos va, pero en su caso es así. Jimmy vivió como le dio la gana. Le dices a Jimmy hace 30 años que va a llegar hasta los 81 y se parte de risa. Pues mira, ahí lo tienes" ha añadido, asegurando que "nos deja un muy muy muy buen recuerdo".

Respecto a qué recuerdos especiales tiene de Jimmy, Joaquín nos ha contado que "me acuerdo de él de cómo decía 'me ha echado la bronca mi mujer porque fíjate, hoy he venido en camiseta, que como salgo en camiseta en la tele'. Otro día te venía elegantísimo, era un grandísimo madridista, le encantaba hablar de cine, le encantaba hablar de fútbol, escribía de maravilla, un tipo muy talentoso, muy culto y muy buen escritor" ha añadido, revelando que la mujer del tertuliano, Sandra Salgado -que compartió con él los últimos años de su vida- le ha contado que "estuvo escribiendo hasta prácticamente el último día".

Amigo de su viuda, el presentador de 'Vamos a ver' ha revelado que Sandra está muy afectada tras la muerte de su gran amor, pero ha asegurado que lo que hubiese querido Jimmy es que "siga viviendo, que siga disfrutando de la vida porque es lo que quieren todos los que se marchan para los que nos quedamos, siguiendo su legado con el recuerdo muy vivo". "Es una mujer que obviamente necesita descansar y digerir pues todo" reconoce.

Respecto a la ausencia de la hija del periodista, Leticia -con la que no tenía ningún tipo de relación- en el último adiós a su padre, Joaquín apunta que "no me atrevo a juzgar por qué una hija no está en la vida de un padre o un padre no está en la vida de... El caso es que al final te acostumbras a las ausencias. Creo que cualquiera puede entender. Gente que pensamos que tenía que estar en nuestra vida, pero porque por circunstancias diferentes, pues no están. Pues estamos los que teníamos que estar. Los que no están, pues sus razones tendrán para no estar. No lo sé".

"Cuando te acuerdas de Jimmy siempre es una sonrisa. Una sonrisa. Yo cuando me dieron la noticia, pues triste, pero luego pensaba si es que este tío tiene que estar animando el cotarro donde quiera que esté, de buena manera. Sobre todo por su humor, perspicacia, pero humor ante todo. Es que Jimmy, como todos los que son cultos e inteligentes, la ironía la manejaba muy bien. Y además que, ya te digo, a mí me encantaba porque decía siempre lo que pensaba. Y era un provocador, le encantaba, le ponía cachondo lo de provocar y lo de buscar el límite. Pero sabía también con quién, sabía a quién era digno de respetar y quién era un personajillo" ha concluido su emotivo homenaje.