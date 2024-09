José Luis Martínez-Almeida desvela, con una sonrisa, como ha vivido su primer verano de casado con Teresa Urquijo

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han vivido uno de los veranos más especiales de sus vidas, el primero como recién casados. Fue el pasado 6 de abril cuando la pareja se dio el 'sí quiero' en una boda de ensueño y, 4 meses después, continúan en una eterna luna de miel.

Así, aprovechando un parón en la frenética agenda del alcalde de Madrid, la 'cuñada' de Irene Urdangarín -que mantiene una discreta relación desder hace casi un año con Juan Urquijo, hermano de Teresa- y el político han disfrutado de unas vacaciones de lo más completas.

Además de asistir a varias bodas de amigos en diferentes lugares, como la de Natalia Santos Yanes en junio en Valencia, o la de Victoria Urquijo en Soria en julio, y después de que Martínez-Almeida hiciese una escapada al Camino de Santiago con amigos, la pareja ha pasado varias semanas en la residencia que la familia Urquijo Moreno posee en la localidad gaditana de Sotogrande, donde se les ha visto paseando su felicidad de lo más cómplices.

Unas vacaciones que se veían obligados a interrumpir antes de tiempo, después de que Teresa sufriese un percance que la obligaba a desplazarse con maletas y a adelantar su regreso a Madrid para reponerse cuanto antes.

Ya recuperada, y para poner el broche de oro a su primer verano como marido y mujer, la abogada y el alcalde de Madrid ponían rumbo a Normandía, Francia, donde han despedido agosto visitando lugares tan emblemáticos como el Monte Saint-Michel, los acantilados de Étretat o las calles de la localidad de Deauville. "Gran final de verano", confesaba Martínez-Almeida en redes sociales, donde ha querido compartir con sus seguidores varias imágenes de sus vacaciones.

De regreso en la capital, y tras retomar sus respectivos compromisos profesionales, el político y Teresa han reaparecido por separado. La joven lo hacía este domingo acompañada por su madre, Teresa Moreno de Borbón, y su hermano Juan en el funeral de Juan Gómez-Acebo en la Catedral Castrense de Madrid; y 24 horas después era el alcalde al que veíamos acudiendo en solitario al funeral de Alejandro Fernández de Araoz.

"No ha podido venir" justificaba Martínez-Almeida la ausencia de su mujer en las exequias del empresario, revelando que todo está fenomenal en su matrimonio y han disfrutado de unas vacaciones inolvidables. "Todo bien, todo bien. Todo tranquilo. El verano bien" ha asegurado con una sonrisa.

El alcalde, sin embargo, no se ha pronunciado sobre una posible paternidad, puesto que nunca ha ocultado que le encantaría convertirse en padre junto a Teresa. "Me gustaría serlo pronto o tarde, pero a mí me gustaría ser padre y a ella ser madre. Que sea pronto o tarde, pero que sea" confesaba poco después de su boda. Un deseo que pronto podrían cumplir.