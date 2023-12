Juan del Val nos comenta en qué punto se encuentra Juan Ortega

Tras hablarse de una posible reconciliación entre Juan Ortega y Carmen Otte hablábamos con Juan del Val, amigo del torero, para saber si esto era cierto o no... y lo cierto es que el escritor se mostraba cauto con sus palabras y aseguraba que no tiene por qué dar información al respecto.

Hoy, hemos podido hablar de nuevo con él y nos ha confirmado que "con Juan hablo y bueno, pues hombre, es una cosa difícil de llevar", dejaba claro el colaborador de televisión, que con estas palabras aseguraba que ha mantenido el contacto después de la 'no boda'.

Además, Juan explicaba que "yo no tengo mucho que decir sobre este tema", pero que sí que "soy amigo de Juan y he hablado con él pero es que no tengo nada que decir".

Por lo que espera que sea el propio torero quien cuente, en caso de querer desvelarlo, lo que ha ocurrido: "Todo lo que él quiera decir, cuando lo quiera decir y le apetezca, si es que le apetece, pues ya lo dirá él".

Eso sí, el colaborador nos adelantaba que "ningún comunicado que tú hagas sobre ninguna cosa evita que la gente se invente otras.

Por lo tanto, que hagan lo que quieran... ellos sabrán lo que tienen que hacer".

Por otro lado, Del Val desvelaba que saca tiempo "de mi sueño, de mi familia, de mi ocio" para escribir porque "me hace feliz, entonces hay momentos en los que pues en periodos de vacaciones en el trabajo, casi madrugando mucho, acostándome tarde pues al final se va escribiendo".

En cuanto a sus planes navideños, Juan nos confesaba que "ahora es un momento de desconexión nos vamos todos de vacaciones y siempre hacemos un viaje familiar juntos y la verdad es que es un momento que también estoy deseando que llegue".