Julián Muñoz se muere. Padece una enfermedad terminal

El estado de salud de Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, sigue siendo motivo de preocupación y atención mediática. A pesar de mantener cierta reserva sobre los detalles de su enfermedad, diversas fuentes cercanas han revelado que Muñoz padece un cáncer avanzado.

Recientemente, su expareja, Mayte Zaldívar, ha compartido públicamente algunas actualizaciones sobre su estado. Aunque el cáncer sigue siendo una realidad en su vida, Zaldívar ha expresado un cauto optimismo, indicando que la enfermedad parece estar estabilizándose y avanzando a un ritmo más lento que en meses anteriores.

Muñoz, quien cumplió parte de su condena en prisión por diversos delitos relacionados con corrupción, fue trasladado a su domicilio tras solicitar el alta hospitalaria. Desde entonces, ha estado recibiendo cuidados y tratamiento en su hogar, rodeado de sus seres queridos.

A pesar de los desafíos que enfrenta, Julián Muñoz ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia. Su lucha contra la enfermedad es un testimonio de su espíritu indomable y su deseo de seguir adelante.

La sociedad sigue atenta a las novedades sobre su estado de salud, enviando mensajes de apoyo y solidaridad. Aunque el camino hacia la recuperación puede ser largo y arduo, la esperanza se mantiene viva.

La salud de Julián Muñoz mantiene en vilo a todos, especialmente a su familia, que vela por su bienestar en los que están siendo sus últimos momentos. El propio exalcalde de Marbella ha definido lo que le sucede como “un cáncer galopante”, por lo que pedía respeto y tranquilidad para sobrellevar el proceso junto a sus hijas, que no le dejan ni un solo momento, así como su exmujer, Mayte Zaldívar, que ha estado a su lado estas semanas cogiéndole de la mano. Tras dos semanas ingresado en el Hospital Universitario Costa del Sol por una insuficiencia respiratoria, recibió el alta para continuar su tratamiento desde la comodidad de su casa. Aquí ha emplazado su recuperación, aunque parece que no está siendo nada sencillo, como así ha desvelado ahora su exmujer desde el plató de ‘De viernes’, donde ofrece un improvisado parte de salud.

Mayte Zaldívar no puede definir de otra forma como “pena” el sentimiento que le embarga al ver a su exmarido en tan delicada situación. Está muy desmejorado por culpa de su batalla contra la enfermedad y ya han mantenido incómodas conversaciones sobre la muerte. Así lo desvela la que fuese primera dama de Marbella: “De momento no quiere morirse, porque dice que está en una de sus mejores etapas. Se olvidó de la familia, pero nunca la perdió. Está aprovechando los últimos segundos. Hay días que son difíciles, porque tiene un tratamiento fuerte”, detalla, a la vez que aplaude la labor de los profesionales médicos por haber logrado estabilizar el avance de la enfermedad hasta el punto de que pueden saborear de buenos momentos junto a él que entienden como auténticos regalos que le da la vida.

Julián Muñoz vive momentos de plenitud al sentirse feliz por ver a sus seres queridos volcados en él, pero también siente culpa al recordar los malos momentos que les dio cuando Isabel Pantoja llegó a su vida: “Estará arrepentido, se va a morir arrepentido. Le he dicho que no hay que vivir de rodillas. Tiene mucho cariño a su alrededor, tiene muchos amigos que le apoyan, también cadáveres en el camino. No creo que este momento sea momento de entrar en guerras, le digo que lo lleve dignamente”. Aun así, el ex edil continúa empeñado en pedir perdón y dejarle claro a Mayte Zaldívar que siente el dolor que le provocó con su traición: “Pide perdón porque no se ha perdonado, se tiene que perdonar primero”, mantiene su exmujer, que no quiere remover el pasado porque “es el padre de mis hijas, ha sido un pilar fuerte en mi vida. Hemos compartido muchas cosas buenas y hay que acordarse de eso. No de las malas”.

Uno de los puntos más inciertos sobre las últimas semanas de Julián Muñoz es la preparación de un libro de memorias. Se atisba polémico, pues en él quiere poner todo en su lugar, especialmente a aquellas personas que no han actuado bien. Resuena con fuerza el nombre de Isabel Pantoja, a la que Mayte Zaldívar ha querido advertir al hablar sobre esta autobiografía en la que saldrá mal parada: “Él, desde hace muchos años, ha tenido la costumbre de escribir todo. No lo ha escrito en la cárcel y en el rencor de la cárcel. Lo ha escrito desde su propio perdón. Es una cosa bonita, empezó hace un tiempo. Lo hace desde el corazón y diciéndote su vida, no de su vida política. Dentro de eso, hay muchas personas. No pienso que lo escriba juzgando, está en lo que ha vivido. Si hay algo malo y alguien se siente perjudicado será su problema”, lanza la exmujer contra la cantante, para después rematar: “No está escribiendo en contra de alguien, cuenta la verdad”.