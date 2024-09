Lara Dibildos reclama una calle para su madre tras conocer que María Teresa Campos tendrá una en Málaga

Tras un verano muy especial en el que ha compaginado a la perfección sus compromisos profesionales con diferentes escapadas a Ibiza y Marbella con su novio Carlos Maturana, Lara Dibildos no se ha querido perder este lunes la presentación de la temporada de Pentación Teatros 24/25 en el madrileño teatro de La Latina.

Por delante, un nuevo curso repleto de proyectos que arranca con el estreno de su nueva obra teatral, 'Inmaduros', junto a nombres como Carlos Sobera, Elisa Matilla o Ángel Pardo. "Llevamos toda la mañana de ensayos y ahora corriendo para acá como locos. Será en el Reina Victoria y es una comedia divertidísima. Estaremos desde el 23, y ahí andaremos hasta diciembre" ha explicado ilusionada, asegurando que su personaje es muy diferente a todo lo que ha hecho hasta ahora y está convencida de que le va a encantar al público.

Con las vacaciones ya casi 'olvidadas' y volcada en su faceta de actriz, Lara confiesa que este verano ha sido "la primera vez en mucho tiempo que me dije, 'no solo lo voy a pasar bien, sino que se va a notar'. Se ha notado, sí" bromea, haciendo alusión a las imágenes con su chico en una playa nudista en Ibiza en las que Carlos iba sin bañador. ¿Cómo ha llevado el modelo que le pillasen 'con el culo al aire' (literalmente)?: "Vestido mejor, cuando salió con el culo al aire no tan bien, pero... Tiene mucho sentido del humor y anda que no nos hemos reído con eso, él y yo. Porque además le vengo avisando de esas cosas. Siempre me trataba como loca, piensas que nos van a hacer una foto en cualquier momento, claro, es un mundo que él no conoce. Con lo cual, cuando pasó dije: 'te lo dije, te lo dije'" nos ha contado entre risas.

Muy enamorada de Carlos, la actriz confiesa que prefiere no "pensar en el futuro" sino "vivir el día a día" al lado de su pareja. "Prefiero preocuparme del hoy. Y el hoy estoy muy bien. Mañana, pues Dios dirá. La verdad es que he encontrado, ¿qué te diría yo? un compañero de viaje. Porque sí, en ese viaje de este momento de mi vida, creo que hemos conectado en el momento justo. Seguramente en otro momento de nuestras vidas no habríamos conectado por ningún lado, estoy convencida. Pero en ese momento, con todo lo que ha vivido él y lo que he vivido yo, pues nos aportamos lo que los dos necesitamos" desvela.

Sin embargo, tiene claro que en sus planes no entra casarse de nuevo ni tampoco convivir con Carlos por el momento: "¿Qué dices? ¿Estás loco? Bueno, él tiene su casa y yo la mía. Otra cosa es que, pues a veces durmamos en su casa, otras veces en la mía. Pero seguimos, cada uno tiene su espacio, que me parece fundamental".

Y aunque Lara no oculta lo feliz que es al lado de su novio, su ex Álvaro Muñoz Escassi se resiste a confirmar que entre él e Hiba Abouk haya algo más que una amistad. Y una vez más la hija de Laura Valenzuela ha salido en defensa del jinete, pidiendo un poco de tranquilidad después de un verano en el que no ha dejado de estar en el huracán mediático por su polémica ruptura con María José Suárez.

"Pobrecito mío, creo que ya ha tenido más que suficiente. Han sido tres meses sin parar. Ojalá se enamore. Yo no se lo he preguntado porque así si no lo sé, no se me nota ni me voy de la lengua, con lo cual es una pregunta que no le he hecho" ha confesado cuando le hemos preguntado si el corazón del padre de su hijo Álvaro está de nuevo ocupado por la concursante de 'Masterchef Celebrity'.

Hablando del pequeño, que ya no es tan pequeño porque ya tiene 17 años, Lara nos ha contado que tras un año en Estados Unidos ha regresado a España para quedarse, por lo menos por el momento, y tanto Escassi como ella están encantados con tener a su hijo de vuelta. Y es que a pesar de su imagen de vividor, confiesa que el sevillano es un auténtico padrazo: "Pero no te puedes ni imaginar. Tiene una relación con su hijo que yo creo que es maravillosa, de sinceridad absoluta. También creo que hacemos muy buen tándem los tres". "Imagino que no le cuenta todo todo, siempre hay cosas que nos guardamos. Pero mi hijo conoce muy bien a su padre y le admira por su valentía" añade, convencida de que Álvaro Jr. "apunta" maneras para convertirse en un rompecorazones como su padre.

Respecto a las aplaudidas declaraciones de su ex en '¡De viernes!' sobre su vida sentimental, reconociendo que ha mantenido relaciones con hombres y con mujeres transexuales porque a él le gustan las personas, Lara defiende que Álvaro no ha cambiado como dice la gente, sino que "siempre ha sido así". "Ha tirado para adelante con todo. Y cuando las cosas se han puesto tensas, él siempre ha tirado por hablar claramente y sin tapujos. O sea que bueno, quizá no era el momento entonces y ahora lo ha visto que era necesario y lo ha hecho" asegura.

Por último, la actriz se ha pronunciado sobre la calle de Málaga que llevará el nombre de "periodista María Teresa Campos", un reconocimiento que afirma que es "más que merecido" y que también ha reclamado para su madre, Laura Valenzuela: "Igual en Marbella podían pensar en una Laura Valenzuela, digo yo. Me encantaría, pero es una broma. Quiero decir que creo que es más que merecida y me alegro muchísimo porque María Teresa llevó a Málaga siempre en su corazón".