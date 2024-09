María José Suárez, ¿podrá tener una relación tan cordial con Escassi como con Feliciano Suárez? ¡Su respuesta!

A pesar de que este verano ha sido complicado por su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi tras descubrir que le había sido desleal con una mujer transexual, María José Suárez ha pasado página y ha arrancado el curso con mucha ilusión y estrenándose como colaboradora del programa 'Y ahora Sonsoles', donde reconoce que está feliz.

Ha sido precisamente a su salida de las instalaciones de Atresmedia antes de regresar a Sevilla junto a su hijo Elías (7), cuando la modelo ha respondido a las declaraciones de Alba Carrillo, que ha asegurado que el jinete es diferente a Feliciano López -del que ambas estuvieron enamorarídisimas y con el que rompieron de la peor manera posible- y cree que algún día podrá tener una relación cordial con él.

Y para nuestra sorpresa, ya que pensábamos que no tenían ningún tipo de contacto tras su dramática ruptura en 2010 -cuando la Miss España 1996 estaba embarazada, aunque poco después perdería al bebé- María José ha revelado que su relación con el extenista es "buena". "Me lo encontré hace poco con Sandra en una cena y me dio muchísima alegría encontrármelo. Hablamos mucho. Al final, las cosas... el tiempo pone todas las cosas en su sitio y hay que librarse de rencores y de cosas de estas" sentencia.

Sin embargo, ha preferido dejar en el aire si cree que con Escassi pasará lo mismo que con Feliciano y podrán ser amigos a pesar de todo lo que ha pasado, reaccionando con una risa nerviosa ante la posibilidad de volver a tener relación con el jinete.