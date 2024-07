María del Monte y Sonsoles Ónega presumen de su desconocida amistad durante una divertida cena en la capital

Recuperando poco a poco la normalidad tras la salida de prisión de su sobrino Antonio Tejado, María del Monte está teniendo un arranque de verano de lo más ajetreado. La artista, inseparable de su mujer Inmaculada Casal, era una de las invitadas este sábado a la Primera Comunión de la nieta de José Luis López 'El Turronero' en Jerez de la Frontera y, tras ser testigo de excepción de los 'salseos' más comentados de la fiesta -el 'roneo' entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, y el 'encontronazo' entre Carmen Lomana y Bertín Osborne- ha puesto rumbo a Madrid para una cita muy especial.

Revelando su desconocida amistad hasta ahora con una de las presentadoras más populares del momento, María ha disfrutado de una divertida cena con Sonsoles Ónega. Aprovechando un hueco en sus apretadas agendas profesionales, ambas se reencontraron en uno de los restaurantes más populares de la capital, donde en compañía de un grupo de amigos se pusieron al día entre risas y confidencias.

Ambas abandonaban el local cogidas del brazo y derrochando sonrisas ante las cámaras y protagonizaban una cariñosa despedida. Sin la compañía de Inma en esta ocasión, la artisa esquivó las preguntas sobre su sobrino y dejaba en el aire si ha tenido algún contacto con él o con su entorno desde que obtuvo la libertad provisional el pasado 20 de mayo.

Con la naturalidad que la caracteriza, María ha reaccionado con sorpresa cuando le hemos preguntado por la polémica ruptura de Escassi y María José Suárez, y no ha dudado en echar balones fuera para no revelar si durante la fiesta del 'Turronero' vio la complicidad del jinete con Hiba Abouk: "Yo qué sé hija" reconoció, asegurando que aunque en la Comunión de lo pasó "muy bien", no se enteró de nada.

"Siempre los mayores tenemos la excusa de que haya niños para pasárnoslo bien, ¿sabes? Y yo me lo pasé genial y José Luis es un hombre encantador y su familia es fantástica. Y son gente muy de verdad, ¿sabes? Yo con la verdad…" ha añadido, afirmando que tampoco tiene "ni idea" del encontronazo entre Bertín y Carmen Lomana.

En plena semana del Orgullo LGBTIQ+ María, que es uno de los referentes del colectivo -de hecho dio a conocer su matrimonio con Inma Casal durante el Pregón del Orgullo de Sevilla en 2022- sí ha querido lanzar un mensaje de "ánimo a todo el mundo a que acuda y a que no se dé hacia detrás ni un paso. Andar siempre hacia adelante, hacia atrás no. Y lo que se ha conseguido que no se pierda, que no es todo pero que no es poco".