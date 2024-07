Máximo Huerta se sincera sobre cómo lleva haber aparcado su vida para cuidar de su madre

Hace casi año y medio, Máximo Huerta decidió aparcar su vida profesional y dejar su vida en Madrid para regresar a Buñol, Valencia, para centrarse en el cuidado de su madre, Clara. Volcado en la salud de su progenitora -que como ha dejado entrever padece alzheimer o algún tipo de demencia, aunque nunca ha puesto nombre a su enfermedad- mucho ha cambiado la existencia del exministro de Cultura en este tiempo.

Cumpliendo uno de sus grandes sueños, el escritor abría en enero de 2023 su propia librería en su localidad natal, 'Doña Leo', en homenaje a su perrita. A su lado en esta ilusionante aventura, su pareja desde hacía un lustro, Juan Castillo, que no dudaba en abandonar su Fuerteventura natal para seguir a Máximo en esta nueva etapa de su vida.

Meses después, en otoño de 2023, su relación llegaba a su fin, aunque fiel a su discreción no han trascendido los motivos por los que el periodista y su novio decidieron emprender caminos separados.

Demostrando una vez más que la vida da golpes pero también alegrías, Máximo publicaba en enero su nueva novela, 'París despertaba tarde', que se ha convertido -al igual que las anteriores, entre las que se encuentran títulos como 'Una tienda en París' o 'La noche soñada'- en todo un éxito.

Después de una temporada alejado de Madrid y de los focos, el escritor ha reaparecido en el estreno de la última obra de teatro de su íntima amiga Bibiana Fernández, 'La señora', y nos ha hablado del momento que está atravesando, dejando claro que no se ha arrepentido ni un solo segundo de su decisión de aparcarlo todo por su madre.

"Yo estoy feliz, feliz con el recorrido de la novela, feliz con el cambio de vida de la ciudad a lo rural, y disfrutándome mucho" confiesa. Una de sus grandes alegrías, su librería, que como presume asombrado se ha convertido en todo un "éxito": "Yo creo que es la librería más famosa de España. Una librería de un pueblo, y ha revitalizado la vida del pueblo, de los vecinos, la turística y también la mía. O sea, es algo que me está dando muchas alegrías. Parece algo rarísimo, algo antiguo montar una librería, pero está siendo un exitazo".

Como relata, su madre se encuentra bien, en una etapa tranquila de su enfermedad. "Está ahora como en un valle de calma, que siempre, que viene bien. O sea, son muchos años, también son muchos años yo cuidándola, entonces también nos hartamos uno del otro, pero cuido, y ese es mi capítulo ahora, en este momento de mi serie, ese es el capítulo que tengo que vivir, y está, bueno, pues necesitada de cuidados y de atenciones, y de mimos" explica, reconociendo que aunque es "muy difícil" se ha convertido en su gran prioridad en estos momentos.

De ahí que no tenga planes para este verano, ni más allá de mañana. "Para venir aquí a Madrid a ver a Bibiana tengo que montar una infraestructura tremenda. Dejarlo todo listo, la cuidadora, que se quede... tengo que relajar la mente y pensar que no va a pasar nada" confiesa.

A pesar de que está centrado en su madre, Máximo asegura que también tiene tiempo para escribir y ya está inmerso en la que será "¿la décima? novela". "Bueno, décima no lo sé... Son muchas ya. No sé cuantas llevo, ¿diez, once, doce? Son muchas historias ya" bromea.