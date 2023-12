Pablo Carbonell anuncia que necesita un descanso: "Me preocupa parar y que el mundo siga girando"

El polifacético artista Pablo Carbonell ha revelado al equipo de Europa Press que su agitado ritmo de vida le ha pasado factura, y reconoce la urgencia de tomarse un merecido descanso.

En estas declaraciones, el presentador confiesa que su cuerpo le ha enviado señales claras de que necesita pausar su frenética agenda.

"El cuerpo me ha dicho... llevo dos días en la cama, me he levantado para presentar esto y para cantar aquí.

El actor Pablo Carbonell. Foto de ARCHIVO

El cuerpo me ha dicho 'vale'", comparte el reconocido músico. Ante la evidencia de su agotamiento, reflexiona sobre la necesidad de dejar de aceptar compromisos profesionales para priorizar su bienestar.

"Además, enloquecido y empalmando una cosa con la otra. Y cuando no me salía otra, inmediatamente me inventaba algo", admite.

A pesar de sentir la presión de detenerse, el artista confiesa su preocupación por el impacto que pueda tener su pausa en el mundo que lo rodea: "Pero me preocupa que yo pare y el mundo siga girando. Por favor, parad vosotros también".

Con esta decisión, el reconocido artista busca equilibrar su vida y priorizar su salud, recordando la importancia de escuchar las señales que el cuerpo envía cuando es necesario frenar el ritmo.