Patricia Pérez recibe una sorpresa de su marido en el plató de 'TardeAR'

Hace unas semanas, Patricia Pérez utilizaba las redes sociales para compartir con sus seguidores el por qué de la desaparición de Luis Canut de la escena pública. Hablaba de lo dura que había sido su vida desde que el pasado mes de marzo se le detectara meningitis criptocócica que sacudía su vida y la ponía patas arriba.

Tras esto, Patricia ha vuelto como colaboradora de televisión en el programa 'TardeAR' y ha hablado públicamente de lo complicado que ha sido la enfermedad de su marido y de cómo lo ha vivido ella en primer plano, ya que no se ha separado de su lado ni un solo momento.

Esta semana, la pareja se veían con ganas de ponerse frente a la cámara de su teléfono móvil y mostrar, de la manera más natural posible, su nueva vida. Sentados uno al lado del otro, Patricia ejercía de entrevistadora, haciéndole preguntas sobre su rutina actual. Un vídeo muy casero e impregnado de su buen humor, aquel que tanto se había echado de menos estos últimos meses.

Sin embargo, hoy, día de San Valentín, la sorpresa se la ha llevado ella, ya que ha recibido en directo la llamada de su marido para decirle unas emotivas palabras:

"Patri, simplemente es, reafirmar lo que dije en el vídeo, te tenía que dar las gracias porque es verdad que me salvaste la vida y no solo de una forma física, de una forma sentimental y de apoyo porque en estas situaciones tan difíciles el sentirse querido por una persona me ayudó a salir adelante y nunca me hizo ver que estaba en un estado tan mal. As algo que fue una lección de amor tan grande, no solo en el hospital"

Sin palabras, la colaboradora escucha de parte de su marido que espera "poder estar a tu altura porque has puesto el listón muy alto", lo que le hacía emocionarse y, entrecortada, asegurar que "yo he dicho siempre que te lo mereces, mi marido es una persona maravillosa, que siempre se levanta de buen humor".

Además, Luis aprovechaba el momento para desvelaba que cuando enfermó "llegó un momento que llegué a perder la cabeza y Patricia hizo una cosa preciosa, se encargó de ponerse en contacto con mi círculo más cercano y me empezaban a llegar notas de voz de mis amigos diciéndome lo que me querían y que no me olvidase nunca de quién era y eso es una cosa que me dio muchísima fuerza"... todo un detalle que ha querido devolverle de manera pública.