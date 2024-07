Raquel Rodríguez revela cómo se encuentra María José Suárez tras la exclusiva de Escassi

Tras una semana en el centro de la polémica tras salir a la luz que el detonante de su ruptura con María José Suárez sería un correo electrónico en el que una mujer transexual contaba a la modelo que Álvaro Muñoz Escassi le había sido infiel con ella, y en el que le reclamaría una deuda de 1700 euros, el jinete se sentaba este viernes en el plató de '¡De viernes!' para contar toda la verdad.

Y al margen de sus comentadísimas declaraciones reconociendo sus gustos sexuales y que había mantenido relaciones con mujeres transexuales, el ex de Lara Dibildos defendió que María José y él tenían una relación "abierta" y la andaluza era consciente de ello, por lo que no le habría sido desleal.

Algo a lo que la exmiss España ha reaccionado rotundamente en sus redes sociales, dejando entrever que pronto romperá su silencio y contará como fue su historia de amor con Escassi: "Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje".

Pero, ¿cómo está María José tras la exclusiva del jinete? Alejada de los focos y refugiada en su entorno más cercano, ha sido su íntima amiga Raquel Rodríguez la que ha dado la última hora sobre el estado anímico de la modelo: "Bueno, está disgustada y dolida" ha revelado. "No me quiero meter ahí pero creo que él lo podría haber hecho mejor" ha reconocido, dejando claro que "no había ninguna relación abierta. No la había".

Negando que la sevillana filtrase los mensajes de la examante transexual de Escassi a raíz de su tonteo con Hiba Abouk en la Comunión de la nieta de 'El Turronero', -"ya venía... lo de Hiba fue luego" ha asegurado- la cordobesa confiesa que "me pongo en la posición de María José y no me gustaría. Son tres años de relación y la vida pasa muy rápido para perder tres años… Es duro".

Y aunque la diseñadora "es más que una amiga, es mi hermana", Raquel afirma que no se ha puesto en contacto con Álvaro porque "no me quiero meter y ya me he metido mucho". "No le he dado ningún consejo porque cada uno lo vive como puede y ya. Pero María José no era conocedora de que su relación era abierta y yo tampoco" ha sentenciado.