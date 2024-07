Rossy de Palma, íntima amiga de Hiba Abouk, se enfada al preguntarle por su relación con Escassi

Sin pretenderlo, Hiba Abouk se ha convertido en la 'tercera en discordia' en la polémica ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Apenas tres días después de que la modelo anunciase el fin de su relación, el jinete se dejaba ver de lo más cómplice y cercano con la actriz en la fiesta de la Primera Comunión de la nieta de José Luis López 'El Turronero'.

Según testigos presenciales, la protagonista de 'El Príncipe' y el sevillano, que se conocen hace tiempo y estrecharon su relación durante la grabación de 'Masterchef Celebrity' -Hiba es concursante de la nueva edición y Escassi fue finalista de la última- no se separaron durante toda la velada (que se alargó hasta las 4 de la mañana) y al parecer hubo gestos de cariño, manos en la cintura y una química que hizo que los rumores de 'affaire' corriesen como la espuma.

En el ojo del huracán tras salir a la luz que el motivo de su ruptura con María José sería una infidelidad de la que la modelo se enteró a través de un correo electrónico que no dejaría en buen lugar al que era su novio, Álvaro entraba por teléfono este martes en 'TardeAR' y lo primero que hacía era dejar claro que no tiene nada con Hiba: "Es maravillosa, la conozco por Masterchef, me cae muy bien y es una persona estupenda. No tengo absolutamente nada con ella, de verdad. Me encanta estar con ella, hablar con ella, lo hemos pasado muy bien en la fiesta de 'El Turronero' y ya está. Ella tiene su vida y yo la mía" aseguraba.

Y mientras la actriz guarda silencio y se mantiene en un discreto segundo plano ignorando esta polémica, Rossy de Palma ha reaccionado muy enfadada cuando le hemos preguntado por los rumores de affaire entre su íntima amiga y Escassi durante la entrega de los Premios Condé Nast Traveller 2024 que se han celebrado este miércoles en el madrileño Florida Retiro, donde la 'chica Almodóvar' ha recibido un galardón.

Al escuchar qué hay de cierto en que Hiba podría tener una relación con el jinete, la artista ha zanjado la entrevista visiblemente indignada: "Esa pregunta guárdatela en el bolsillo, si era para esto… mujer que esto es darle la vuelta a un absurdo. Has quedado fatal para lo bien que habéis quedado" ha exclamado antes de abandonar el photocall.