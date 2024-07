Sofía Suescun, su golpe bajo a Jorge Pérez desata la tensión en las nominaciones

La expulsión de Abraham García este jueves en la gala de 'Supervivientes All Stars' no ha pasado factura a Sofía Suescun que, a pesar de haber perdido a su gran (y casi podríamos decir único) apoyo, ha ganado la prueba del líder y ha conseguido por segunda semana consecutiva el ansiado collar que le da la inmunidad y el poder de nominar directamente a uno de sus compañeros. Algo que ha aprovechado para lanzar un dardo a Jorge Pérez que ha dejado a todo el mundo sin palabras y ha desatado una tensión sin precedentes.

Pero vayamos por partes, ya que primero han sido el resto de 'leyendas' los que han dado sus votos. Y ha habido un claro señalado por el grupo, Bosco Martínez-Bordiú, al que han nominado Lola Mencía, Alejandro Nieto y Jorge porque le ven "flojito" en lo que a supervivencia y trabajo por el bien común del grupo se refiere. "Es un cielo de niño pero no hace muchas cositas, hay que ponerle un poco las pilas" argumentaba la de 'La isla de las tentaciones'.

Marta Peñate, por su parte, nominaba a Logan Sampedro; y Logan a su vez a Marta, asegurando que está "detrás de todas las discusiones y soy una persona a la que no le gustan los problemas". Y por último, Bosco daba su voto a Alejandro por no haberse sometido al veredicto del público todavía.

Ya teníamos el primer concursante que se enfrentará a la expulsión el jueves que viene, el sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú. Tocaba que Sofía, como líder, eligiese al segundo desempatando entre Marta, Logan y Alejandro. "Mira que me quedé dándole vueltas a la nominación de Marta porque estaba pasando lo que todos vivimos y lo más normal era nominar a la persona que me estaba atacando, pero estuve dándole vueltas con un run run que no me dejaba tranquila. No me sale nominar a Marta y voy a nominar a Alejandro" ha explicado.

Gracias al poder de su collar, a la novia de Kiko Jiménez le tocaba entonces nominar a otro de sus compañeros directamente y no se lo ha pensado mucho, poniendo en la palestra a Jorge después de que el ex guardia civil le recriminase que se comió su tarta de cumpleaños a escondidas solo con Abraham en lugar de elegir una recompensa para todo el grupo.

Un reproche que Sofía ha aprovechado no solo para nominarlo, sino para lanzándole un golpe bajo que ha dejado a todos impactados: "Me ha sentado bastante mal el discurso populista de Jorge de lo que está bien. Precisamente tú que eres el primero que caes en las tentaciones me tendrías que entender un poco. Yo he caído en la tentación, pero tú también lo has hecho" le ha dicho, haciendo mención a su polémico 'affaire' con Alba Carrillo en la fiesta de Navidad de la productora en la que ambos trabajaban en 2022.

"Yo no caigo en ninguna tentación, no te vayas a equivocar" ha respondido Jorge muy molesto, justo antes de que Marta saltase en su defensa y arremetiese contra Sofía por su "maldad". "¿Qué tiene que ver una tentación con otra? Esto me parece tan sucio... todo el día sacando el pasado. Hay comentarios que tienen mucha maldad y espero que la gente los vea" ha sentenciado la canaria.

Lejos de disculparse Sofía ha sacado pecho tras su comentario y se ha reafirmado en el mismo afirmando rotunda que "la tentación es la tentación. En la tentación hemos caído muchos, hay que aceptarlo".

LA MUJER DE JORGE PÉREZ, INDIGNADA

Un golpe bajo que ha dolido y mucho a la mujer de Jorge, Alicia Peña, presente en el plató de 'Supervivientes'. "Esta señorita es un demonio, lo que está haciendo es horrible. Eso no se hace. Es muy fuerte lo que ha hecho, es de mala persona" ha comentado muy enfadada.