Sofía Suescun inclina la balanza en unas tensas nominaciones. Abraham, Lola y Marta Peñate, en la cuerda floja

La cosa se pone al rojo vivo en 'Supervivientes All Stars', y ya nadie quiere -o más bien puede- disimular la tensión que no ha dejado de aumentar entre los dos bandos claramente definidos que se han formado en la isla. Uno, liderado por Abraham García y Sofía Suescun, que parecen contar con el apoyo de Logan Sampedro; y el otro, por Marta Peñate, Olga Moreno y Lola Mencía, que tendrían de su 'lado' a Alejandro Nieto y Jorge Pérez, quedando Bosco Martínez-Bordiú como el 'verso libre' que por el momento no ha intervenido en ninguna de las discusiones entre los 'archienemigos'.

Y la expulsión de Olga este jueves no ha hecho sino escenificar la ruptura total que hay en estos momentos en los Cayos Cochinos, que han vivido unas nominaciones que han dejado claras que la amistad entre Sofía y Marta está completamente rota.

Coincidiendo con su 28 cumpleaños -en el que ha recibido como regalo un vídeo de Kiko Jiménez, Maite Galdeano y Christian Suescun felicitándola- Sofía se ha convertido por primera vez en líder colgándose el ansiado collar de la inmunidad tras dos semanas de dominio absoluto de Abraham. Y con el poder de la nominación directa ha dinamitado su relación con Marta exponiéndola a la expulsión a pesar de que dijo que es algo que nunca haría.

ABRAHAM, NOMINADO MAYORITARIO DEL GRUPO

Antes de la decisión de Suescun, nominaban sus compañeros. Y se notaba que había ganas a Abraham, que ha sido nominado por Peñate, Lola, Alejandro Nieto y Jorge Pérez.

Bosco, que continúa sin 'mojarse', daba su voto a Alejandro; Logan a Lola; y Abraham también, acusando a Lola de ir siempre por detrás y de ser una falsa.

Con Lola y Abraham como nominados del grupo, tocaba el turno de la decisión de la líder, Sofía, que sentenciaba su amistad con Marta: "Un día dije que jamás la nominaría, pero creo que sería injusto nominar a Jorge porque lleva dos semanas consecutivas nominado, creo que no sería justa conmigo misma sintiendo lo que he sentido porque ha sido bastante denigrante, entonces Marta, te nomino", ha explicado, provocando un momento donde la tensión se cortaba con un cuchillo en la palapa.

En la palestra, los dos bandos directamente enfrentados: por un lado Abraham, y por el otro Lola y Peñate. ¿Quién se convertirá en el tercer expulsado del 'All Stars' siguiendo los pasos de Adara Molinero y Olga Moreno?