Will Smith desata la locura con su aparición sorpresa en el 'Mad Cool' para ver a Dua Lipa

El actor estadounidense ha viajado a Madrid para asistir a uno de los festivales de música más populares de nuestro país, donde disfrutó de los conciertos de Janelle Monáe, The Smashing Pumpkins, Garbage, Rels B, Nothing but Thieves y Tom Odell entre otros artistas.Apasionado de España como ha confesado en más de una ocasión, Will Smith ha reaparecido por sorpresa en nuestro país tras su última visita a finales de mayo para promocionar su nueva película, 'Bad boys: ride or die'. Esta vez no ha sido por motivos profesionales, sino para disfrutar de uno de los festivales más conocidos de la capital, el 'Mad Cool', que ha dado el pistoletazo de salida este miércoles en el 'Iberdrola Music' en Colonia Marconi (Villaverde) con un impresionante cartel encabezado por Dua Lipa.

En medio de una gran expectación por parte de los asistentes, que no se creían que estuviesen viendo de cerca al mismísimo 'Principe de Bel-Air', el popular actor estadounidense ha disfrutado del festival desde uno de los palcos vips, compartiendo risas y confidencias con la cantante Janelle Monáe, que podría ser la razón por la que ha viajado a Madrid para asistir por primera vez al 'Mad Cool'

Relajado y presumiendo de su faceta más cercana, Will Smith disfrutó de algunos de sus artistas favoritos -entre los que se encontraban Dua Lipa, The Smashing Pumpkins, Garbage o Rels B- en compañía de unos amigos y sin rastro de su mujer Jada Smith con la que parece que ha puesto punto y final a su historia de amor tras 30 años juntos. Con gafas de sol y bailando en varios momentos de la jornada, el actor recurrió a las botellas de agua para refrescarse y sofocar las altas temperaturas que se viven en la ciudad en estos días.

Lejos de pasar desapercibido, el artista revolucionó a los allí presentes en su salida del festival y es que tuvo que abandonar las instalaciones entre fuertes medidas de seguridad. Mostrando su lado más amable y cercano, Will no dudó en saludar a todos aquellos que le esperaban tras la valla posando incluso para algunas fotografías. Con el estilo personal que le caracteriza, eligió para la ocasión un look 'total black' con gafas de sol incluidas.