Efemérides del 1 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 1 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 1 de enero:

● En 1804 Haití se independiza de Francia

● En 1959 triunfa la Revolución cubana comunista encabezada por Fidel Castro, que llevaría al país a la dictadura militar y a la ruina absoluta que sufre todavía hoy en día

¿Qué pasó el 1 de enero?

En España:

● En 1939 se convierte en un deber para todas las mujeres jóvenes menores de 25 años cumplir el servicio de trabajo obligatorio durante un año

● En 1948 el gobierno decide suspender los salvoconductos para circular por el interior

● En 1965 se inaugura el segundo canal de radio y televisión de España, conocido históricamente como "el UHF"

● En 1986 España y Portugal se unen a la CEE. Entra en vigor el IVA

● En 2006 entra en vigor la ley antitabaco

En el mundo:

● En 1979 China Popular y Estados Unidos establecen relaciones diplomáticas.

● En 1985 En Arkansas 2.500 personas son evacuadas tras la fuga en un camión cisterna de gas de Union Carbide

● En 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá, México y Estados Unidos

● En 1995 la Organización Mundial del Comercio fue fundada en los Estados Unidos

● En 1997 Pedro Roselló, gobernador de Puerto Rico, aboga por la anexión total de Puerto Rico a los Estados Unidos

¿Quién nació el 1 de enero?

En España:

● En 1431 nace Rodrigo Borgia, Papa valenciano

● En 1967 nace Juanma Bajo Ulloa, cineasta

● En 1983 nace Dani Jarque, futbolista

● En 1998 nace Asier Gomes Álvarez, futbolista

● En 2000 nace Álvaro Roncal, futbolista

En el mundo:

● En 1449 nace Lorenzo de Medici, político, mecenas y humanista

● En 1895 nace John Edgar Hoover, fundador y director del FBI

● En 1938 nace Frank Langella, actor estadounidense

● En 1956 nace Christine Lagarde, política francesa

● En 1968 nace Davor Šuker, futbolista croata

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 1 de enero?

Los nacidos el 1 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 1 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen María celebran su santo gracias a que hoy es el día de Santa María, Madre de Dios, y también es la onomástica de San Eugendo, San Claro, San Almaquio, Emmanuel, nombre del Mesías, Santa Zdislava, San Vicente María Strambi, San Odilón de Cluny, San Justino obispo, San José María Tomasi, San Guillermo abad de San Beningno de Dijon, San Fulgencio y San Frodoberto.

¿Quién falleció el 1 de enero?

En España:

● En 1954 fallece José Millán-Astray, militar

● En 1936 fallece Diego Martínez Barrio, político republicano

● En 1985 fallece José Artés de Arcos, empresario

● En 2003 fallece Alicio Garcitoral, escritor y político

● En 2011 fallece Jiaser, historietista

En el mundo:

● En 1515 fallece Luis XII, rey francés entre 1498 y 1515

● En 1894 fallece Heinrich Rudolf Hertz, físico alemán

● En 1972 fallece Maurice Chevalier, cantante y actor francés

● En 1995 fallece Eugene Paul Wigner, científico húngaro, premio nobel de física en 1963

● En 2001 fallece Ray Walston, actor estadounidense

¿Qué se celebra el 1 de enero?

Hoy se celebra:

● Año Nuevo según el calendario gregoriano

● Día del Dominio Público

● Día de la Confraternización Universal en Brasil

● Día del Triunfo de la Revolución Comunista Cubana

● Día de la Independencia en Sudán