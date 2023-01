Efemérides del 1 de febrero de 2023: ¿Qué pasó el 1 de febrero?.

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 1 de febrero:

• En 1946 se Proclama la República en Hungría

• En 2003 ocurre la tragedia del Columbia; el transbordador espacial de la NASA que se desintegró al entrar en la atmósfera

¿Qué pasó el 1 de febrero?

En España:

• En 1982 las provincias de Oviedo y Santander se convierten en las comunidades autónomas uniprovinciales de Asturias y Cantabria respectivamente

• En 1992 Hacienda acuerda retener el 25% de los premios en metálico entregados en los concursos de televisión que excedan de cien mil pesetas

• En 2000 entra en vigor la nueva Ley de Extranjería

• En 2006 en las afueras de la ciudad de Bilbao los cobardes de la banda terrorista ETA hacen estallar una bomba en un edificio de Correos

• En 2009 un tornado en Málaga causa importantes daños materiales

En el mundo:

• En 1961 EE.UU. lanza el LGM-30 Minuteman; el primer misil intercontinental con carburante sólid

• En 1964 con su canción ‘I want to hold your hand’ los ingleses The Beatles consiguen el primer lugar de la lista de éxitos en Estados Unidos

• En 1968 el general Nguyen Ngoc Loan, jefe de la policía survietnamita , asesina a un prisionero norvietnamita delante de las cámaras de la NBC

• En 1998 la primera mujer afroestadounidense en ser nombrada comodora de EE.UU. es Lillian E. Fishburne

• En 2004 en el marco del Super Bowl XXXVIII el cantante Justin Timberlake involuntariamente le rompe una sección de la ropa a la cantante Janet Jackson

¿Quién nació el 1 de febrero?

En España:

• En 1960 nace Mariano Peña, actor

• En 1968 nace Javier Sánchez Vicario, tenista

• En 1974 nace Roberto Heras, ciclista

• En 1974 nace David Meca, nadador

• En 1981 nace Pablo Casado, abogado y político

En el mundo:

• En 1459 nace Conrad Celtis, poeta alemán

• En 1901 nace Clark Gable, actor

• En 1931 nace Borís Yeltsin, político ruso y presidente de Rusia entre 1991 y 1999

• En 1965 nace Brandon Lee, actor

• En 1994 nace Harry Styles, cantautor

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 1 de febrero?

Horóscopo nacidos el 1 de febrero.

Los nacidos el 1 de febrero son Acuario. Los Acuario son imaginativos, idealistas e intuitivos. El signo de la cruz fija del elemento Aire - Acuario es cambiante por naturaleza, pero no les gusta el cambio, lleno de contradicciones. Un rebelde deslumbrante, Acuario es proclive a las variaciones de humor, a veces distinguido, a veces desidioso, carece de disciplina propia, es enérgico y tiene un carácter deslumbrante. No puede soportar tareas rutinarias y aburridas. La independencia es la condición principal de los nacidos bajo este signo.

Santoral del día 1 de febrero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Brígida celebran su santo gracias a que hoy es el día de Santa Brígida, y también es la onomástica de Santa Viridiana, San Urso, San Trifón mártir, San Sigeberto, San Severo obispo de Rávena, San Raúl de Cambray, San Pablo de Saint-Paul-Trois-Châteaux, San Juan obispo de Saint-Malo, San Enrique Morse, San Cecilio de Granada y San Agripano obispo y mártir.

¿Quién falleció el 1 de febrero?

En España:

• En 1908 fallece el arquitecto valenciano Rafael Guastavino

• En 1995 fallece Jaume Perich, dibujante y humorista

• En 2000 fallece Pablo Calvo, actor infantil

• En 2001 fallece Rafael Lapesa, lingüista y académico

• En 2014 fallece Luis Aragonés, jugador y entrenador de fútbol

En el mundo:

• En 1328 fallece Carlos IV de Francia y I de Navarra, rey francés

• En 1851 fallece la escritora Mary Shelley; autora de ‘Frankenstein o el moderno Prometeo’ de 1818

• En 1932 fallece Farabundo Martí, político revolucionario salvadoreño

• En 1966 fallece Buster Keaton, actor y cineasta cómico

• En 2007 fallece Gian Carlo Menotti, compositor

¿Qué se celebra el 1 de febrero?

Hoy se celebra:

• Día Mundial del Galgo

• Día de la Lectura en Voz Alta

• Día Mundial de la Armonía Interconfesional

• Día de Imbolc, festividad del calendario celta

• Día nacional del ajolote México