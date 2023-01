Efemérides del 10 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 10 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 10 de enero:

● En 1860 el metro de Londres es inaugurado

● En 1942 tropas de Japón invaden Indonesia

¿Qué pasó el 10 de enero?

En España:

● En 1503 abre sus puertas por decretos reales de 10 de enero y 14 de febrero, la Casa de Contratación de Indias en Sevilla, destinada a conservar las mercancías importadas y exportadas de América,

● En 1514 se lanza la primera edición multilingüe de la Biblia Complutense

● En 1601 se muda de Madrid a Valladolid la Corte de Felipe III, cumpliendo así una orden oficial

● En 1877 se instaura el servicio militar obligatorio para todos los varones españoles mayores de edad, siendo cuatro años de servicio activo y otros cuatro en la reserva

● En 1995 obtienen el Premio de la Paz de la UNESCO el expresidente estadounidense, Jimmy Carter y el rey Juan Carlos I

En el mundo:

● En 1941 el Congreso introduce el sistema Lend-Lease en EE.UU.

● En 1962 la NASA informa de sus planes para construir el cohete Saturn V para su Programa Apolo

● En 1973 el Tornado de San Justo deja a su paso 63 muertos y varios cientos de heridos en Santa Fe, Argentina

● En 1984 la Santa Sede y EE.UU retoman sus relaciones diplomáticas tras 117 años

● En 1990 se fusionan las empresas Warner Communications y Time Inc , creando así la popular empresa Time Warner

¿Quién nació el 10 de enero?

En España:

● En 1880 nace Manuel Azaña, político, escritor y periodista

● En 1924 nace Eduardo Chillida, escultor

● En 1973 nace Iker Jiménez, periodista

● En 1975 nace Raúl Fernández de Pablo, actor

● En 1976 nace David Muñoz, cantante de Estopa

En el mundo:

● En 1912 nace Maria Mandel

● En 1949 nace George Foreman, boxeador

● En 1980 nace Sarah Shahi, actriz y modelo

● En 1986 nace Saleisha Stowers, modelo

● En 1989 nace Emily Meade, actriz

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 10 de enero?

Los nacidos el 10 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 10 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen María Dolores celebran su santo gracias a que hoy es el día de la Beata María Dolores Rodríguez Sopeñas, y también es la onomástica de San Valerio, San Petronio, San Pedro Urseolo, San Pablo eremita, San Melquíades papa, San Marciano Presbítero, San Juan bueno obispo, San Guillermo abad y obispo, San Gregorio de Nisa, San Domiciano, San Arconte y San Agatón papa.

¿Quién falleció el 10 de enero?

En España:

● En 1706 fallece la primera mujer escultora de la corte española, Roldana

● En 1995 fallece Gaby, payaso

● En 1996 fallece Juan González Moreno, escultor

● En 2003 fallece Ramón Sabatés i Massanell, historietista

● En 2011 fallece Juanito Navarro, actor

En el mundo:

● En 1917 fallece Buffalo Bill

● En 1977 fallece Coco Channel, diseñadora francesa y pionera de la moda del siglo XX

● En 2007 fallece Jane Bolin, primera jueza negra de la historia de EE.UU.

● En 2011 fallece Margaret Whiting, cantante

● En 2018 fallece Eddie Clarke, guitarrista de heavy metal

¿Qué se celebra el 10 de enero?

Hoy se celebra:

● Día Tradicional Vodún en Benín

● Día de la Fiesta de Ajira, Aimara, Bolivia

● Día de la Fiesta de Ajira, Aimara, Perú

● Día del Aniversario del Penny Post en Reino Unido

● Día del Aniversario del estreno de Metropolis, de Fritz Lang