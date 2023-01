Efemérides del 11 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 11 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 11 de enero:

• En 1935 Amelia Earhart logra completar un vuelo desde Hawái a California

• En 1957 mueren 28 personas, además de numerosos heridos graves y grandes pérdidas económicas en La Palma, tras las fuertes lluvias al paso de una feroz tormenta por la isla canaria

¿Qué pasó el 11 de enero?

En España:

• En 1945 entra en vigor la ley fundacional del Instituto de Cultura Hispánica, actual AECID o Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

• En 1956 Estados Unidos insiste en el rápido ingreso de España en la OTAN

• En 1961 es nombrado deportista del año, Manuel Santana

• En 1982 entran en vigor los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de la Comunidad Autónoma Andaluza, y del Principado de Asturias

• En 1984 Salvador Dalí crea la fundación Gala-Salvador Dalí y dona de 621 de sus obras

En el mundo:

• En 1717 se firma la Triple Alianza en La Haya

• En 1861 después de la Guerra de Reforma, Benito Juárez entra a la Ciudad de México

• En 1913 Tíbet logra la independencia de China

• En 1943 EE.UU. y Reino Unido renuncian a sus derechos de extraterritorialidad en China

• En 2003 se conmuta las penas de muerte a 161 condenados en Illinois

¿Quién nació el 11 de enero?

En España:

• En 1943 nace Luis Varela, actor

• En 1992 nace Dani Carvajal, futbolista

• En 1994 nace Joseba Muguruza, futbolista

• En 1997 nace David Carmona Sierra, futbolista

• En 2003 nace Manu Rico, futbolista

En el mundo:

• En 1842 nace William James, filósofo

• En 1972 nace Amanda Peet, actriz

• En 1973 nace Rockmond Dunbar, actor

• En 1979 nace Darren Lynn Bousman, cineasta

• En 2000 nace Shareef O'Neal, jugador de baloncesto

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 11 de enero?

Los nacidos el 11 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 11 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Tomás celebran su santo gracias a que hoy es el día de Santo Tomás de Cori Placidi, y también es la onomástica de San Valerio, San Tipaso, San Teodosio cenobiarca, San Salvio, San Pedro Apselami, San Paulino de Aquileya, San Leucio, Santa Honorata y San Higinio papa.

¿Quién falleció el 11 de enero?

En España:

• En 1641 fallece Juan de Jáuregui, erudito, poeta, y pintor

• En 1988 fallece Federico Mendizábal, escritor

• En 1989 fallece Cristino Mallo, escultor

• En 1995 fallece José Corts Grau, escritor

• En 2001 fallece Esteban Vicente, pintor

En el mundo:

• En 1938 fallece la cocinera asintomática, María ‘la tifoidea’

• En 1991 fallece el premio Nobel de física en 1936, Carl David Anderson

• En 2007 fallece Robert Anton Wilson, novelista

• En 2008 fallece Edmund Hillary el primer alpinista que conquistó el Everest

• En 2021 fallece Sheldon Adelson, magnate

¿Qué se celebra el 11 de enero?

Hoy se celebra:

• Día Internacional del compañerismo en España

• Día del Manifiesto de Independencia en Marruecos

• Día de la República en Albania

• Día de la Unidad Nacional en Nepal

• Día del Ciberactivismo en Chile