Efemérides del 12 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 12 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 12 de enero:

• En 1848 estalla la revolución independentista contra los Borbones del Reino de las Dos Sicilias en Palermo

• En 1932 la primera mujer de la historia elegida para el Senado de EE.UU es Hattie Ophelia Caraway

¿Qué pasó el 12 de enero?

En España:

• En 1924 Miguel Primo de Rivera deshace las diputaciones provinciales a excepción de las del País Vasco y Navarra

• En 1959 cinco jóvenes redescubren la Cueva de Nerja en Maro

• En 1970 grandes inundaciones por el desbordamiento de los ríos Tajo, Ebro, Guadiana, Guadalquivir y Duero

• En 1988 España instala en la Antártida su primera base científica

• En 1991 arrastrado por los escándalos, dimite el vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra

En el mundo:

• En 1967 James Bedford y se convierte en la primera persona en ser conservada criogénicamente con la idea de ser resucitado en el futuro

• En 1971 comienza la emisión en el canal CBS, de la famosa comedia de situaciones All in the Family o Todo en familia.

• En 1988 nacen los primeros quintillizos probeta del mundo

• En 1991 el senado y el congreso dan luz verde al presidente Bush para el empleo de la fuerza contra Irak

• En 2011 Google censura el canal de videos de Cubadebate en YouTube

¿Quién nació el 12 de enero?

En España:

• En 1952 nace El Nani, Santiago Corella, atracador

• En 1961 nace Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, periodista y político

• En 1995 nace Maverick Viñales, motociclista

• En 1997 nace Bernabé Zapata Miralles, tenista

• En 1999 nace Manu Morlanes, futbolista

En el mundo:

• En 1628 nace el autor de cuentos infantiles como ‘Caperucita’ y ‘Pulgarcito’, Charles Perrault

• En 1751 nace Fernando I de Borbón, rey de 1759 a 1825, aristócrata siciliano

• En 1893, nace el nazi y mano derecha de Hitler, Herman Göring

• En 1964 nace Jeff Bezos, empresario fundador de Amazon

• En 1987 nace Naya Rivera, actriz y cantante

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 12 de enero?

Los nacidos el 12 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 12 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Benito celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Benito Biscop, y también es la onomástica de Beato Pedro Francisco Jamet, Beato Nicolás Bunkerd Kitbamrung, Beato Antonio Fournier, San Victoriano, San Martín de la Santa Cruz, Santa Margarita Bourgeoys, San Ferreol, San Elredo, Santa Cesárea, San Bernardo de Corileone, San Arcadio, San Tigrio, San Eutropio y San Antonio María Pucci.

¿Quién falleció el 12 de enero?

En España:

• En 1871 fallece Eduardo Zamacois y Zabala, pintor

• En 1963 fallece Ramón Gómez de la Serna, escritor y periodista

• En 1998 fallece Ramón Sampedro, marino y escritor tetrapléjico

• En 2001 fallece Manuel Aznar Acedo, periodista

• En 2008 fallece Ángel González, poeta

En el mundo:

• En 1976 fallece Agatha Christie, escritora inglesa, considerada la gran dama del misterio

• En 2007 fallece Alice Coltrane, pianista de jazz

• En 2011 fallece Paul Picerni, actor

• En 2017 fallece William Peter Blatty, escritor y cineasta

• En 2022 fallece Ronnie Spector, vocalista The Ronettes

¿Qué se celebra el 12 de enero?

Hoy se celebra:

• Día de Año nuevo bereber en Yennayer

• Memorial Day en Turkmenistán

• Día Nacional de la Juventud en la India

• Día del Fiscal General en Rusia

• Día de la Revolución de Zanzíbar en Tanzania