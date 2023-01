Efemérides del 15 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 15 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 15 de enero:

● En 1759 el British Museum de Londres abre sus puertas por primera vez

● En 1929 nace Martin Luther King, político y activista afroamericano

¿Qué pasó el 15 de enero?

En España:

● En 1724 Luis I es proclamado rey

● En 1798 Francisco de Goya comienza a pintar los frescos de la iglesia de San Antonio de la Florida en Madrid

● En 1834 Francisco Martínez de la Rosa es nombrado ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros

● En 1933 la violencia política causa casi 100 muertes

● En 1936 se firma en España el pacto electoral del Frente popular, por el que republicanos, socialistas y comunistas se unifican en un único partido que será elegido ese mismo año

En el mundo:

● En 1919 es arrojado a los canales del río Spree el cadáver de Rosa Luxemburgo

● En 1976 es sentenciada a prisión perpetua Sara Jane Moore, quien infructuosamente intentó asesinar al presidente Gerald Ford.

● En 1983 los Países No Alineados piden unánimemente que Estados Unidos dialogue con Nicaragua y contribuya a buscar la paz en El Salvador

● En 1986 se inauguran los servicios de televisión por cable HBO y Cinemax

● En 2022 se produce una erupción en el volcán Hunga Tonga la cuál ocasionó un tsunami

¿Quién nació el 15 de enero?

En España:

● En 1955 nace José Montilla, político

● En 1968 nace Iñaki Urdangarin, balonmanista

● En 1973 nace Miguel Joven, actor infantil

● En 1981 nace Manuel Carrasco, cantante

● En 1991 nace Marc Bartra, futbolista

En el mundo:

● En 1662 nace Jean-Baptiste Poquelin dramaturgo francés conocido como Molière

● En 1809 nace Pierre-Joseph Proudhon, escritor y filósofo

● En 1906 nace Aristóteles Onassis, multimillonario griego

● En 1965 nace James Nesbitt, actor norirlandés

● En 1981 nace Pitbull, showman

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 15 de enero?

Los nacidos el 15 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 15 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Mauro celebran su santo gracias a que hoy es el día deSan Mauro Abad,, y también es la onomástica de San Francisco Fernández de Capillas, San Bonito, San Arsenio eremita, San Arnoldo Janssen, San Ableberto, Santa Raquel, Beato Romedio, Beato Pedro de Castalnau, Beato Nicolás Gross, Beato Luis Variara, Beato Jacobo limosnero, Beato Ángel eremita, Santa Tarsicia, Santa Secundina, San Probo, San Malardo, San Juan Calibita y Santa Ita.

¿Quién falleció el 15 de enero?

En España:

● En 1519 fallece Vasco Núñez de Balboa, explorador

● En 1985 fallece Salvador Cardona, ciclista

● En 2010 fallece José Juste, militar

● En 2012 fallece Manuel Fraga, político

● En 2021 fallece Gerardo Malla, actor

En el mundo:

● En el 69 fallece Servio Sulpicio Galba, emperador romano

● En 1919 fallece Rosa Luxemburgo, líder marxista durante Revolución espartaquista

● En 1994 fallece Harry Nilsson, músico

● En 2014 fallece Roger Lloyd-Pack, actor británico

● En 2018 fallece Dolores O'Riordan, cantante del grupo irlandés The Cranberries

¿Qué se celebra el 15 de enero?

Hoy se celebra:

● Día de la Ciencia cubana

● Día de Remembranza de las Fuerzas Armadas en Nigeria

● Día del Compositor en México

● Día del Maestro en Venezuela

● Día del Alfabeto Coreano en Corea del Norte