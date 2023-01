Efemérides del 16 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 16 de enero?.

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 16 de enero:

● En 1547 es coronado zar y gran príncipe de toda Rusia, Iván el Terrible

● En 1920 entra en vigor la Ley Seca; la 18ª enmienda a la Constitución de EE.UU.

¿Qué pasó el 16 de enero?

En España:

● En 1556 Carlos I cede a su hijo Felipe II la corona de Castilla y Aragón

● En 1605 la primera edición de El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha es publicada

● En 1861 comienza a funcionar la comunicación telegráfica submarina entre la península y las Islas Baleares

● En 1906 comienza la Conferencia de Algeciras en España para solucionar la llamada primera crisis de Marruecos que enfrentaba a Francia con Alemania. Además de estos países participaron Reino Unido y España.

● En 1973 un comando de la banda terrorista vasca ETA secuestra en Pamplona al industrial Felipe Huarte

En el mundo:

● En el 27 a.C. el sobrenombre de Augusto es otorga por el senado a Cayo Julio César Octaviano

● En 1791 se crea la Gendarmería Nacional en Francia

● En 1891 los indios Dakotas son derrotados tras su última sublevación

● En 1908 obreros en huelga organizan graves tumultos en la ciudad de Chicago

● En 1957 aviones de reacción realizan el primer vuelo de circunvalación del mundo sin escalas

¿Quién nació el 16 de enero?

En España:

● En 1971 nace Sergi Bruguera, tenista

● En 1974 nace Àngel Llàcer, actor, showman

● En 1978 nace Koldo Gil, ciclista

● En 1981 nace David García de la Cruz, futbolista

● En 1997 nace Pau Torres, futbolista

Pau Torres, futbolista. Fuente | Diario AS.

En el mundo:

● En 1904 nace la egiptóloga británica que conoció a Seti i, Omm Seti

● En 1908 nace Günther Prien, militar alemán

● En 1924 nace Katy Jurado, actriz mexicana

● En 1931 nace Johannes Rau, político alemán

● En 1932 nace Dian Fossey, zoóloga

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 16 de enero?

Los nacidos el 16 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 16 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Marcelo celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Marcelo, y también es la onomástica de San Honorato, San Furseo, San Danacto, San Berardo, San Adyuto, San Acursio, San Triverio, San Tiziano, San Pedro, mártir, San Otón, San Leobato, Santa Juana y San Jacobo obispo de Tarantasia.

¿Quién falleció el 16 de enero?

En España:

● En 1958 fallece Sofía Casanova, primera corresponsal de guerra

● En 2022 fallece Alfonso del Real, actor

● En 2005 fallece Agustín González, actor

● En 2011 fallece Augusto Algueró, compositor, arreglista y director de orquesta

● En 2012 fallece Juan Carlos Pérez López, futbolista

En el mundo:

● En 2009 fallece Andrew Wyeth, artista

● En 2014 fallece Russell Johnson, actor

● En 2017 fallece Gene Cernan, aviador naval, ingeniero aeronáutico, piloto de combate y astronauta

● En 2019 fallece John Bogle, inversor, magnate de negocios y filántropo

● En 2021 fallece Phil Spector, músico y productor

¿Qué se celebra el 16 de enero?

Hoy se celebra:

● Día de la independencia en Angola

● Día de los mártires en Benín

● Día de la Festividad de San Fulgencio, Patrono de la Diócesis de Cartagena en España

● Día de la Prohibition Remembrance Day en EE.UU.

● Día del Festival Ruso de invierno