Efemérides del 18 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 18 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 18 de enero:

• En 1890 fallece Amadeo I, rey de España entre 1870 y 1873

• En 1871 nace el Imperio alemán y Guillermo I, rey de Prusia, se convierte en Káiser

¿Qué pasó el 18 de enero?

En España:

• En 1610 los moriscos son expulsados de Murcia

• En 1762 Carlos III promulga una pragmática para establecer el regium exequatur, que supone el control de los documentos pontificios.

• En 1884 desde la Restauración borbónica se constituye el cuarto gabinete de Antonio Cánovas del Castillo

• En 1924 el gobierno indulta a los asesinos de Eduardo Dato, presidente del Gobierno

• En 1938 los nuevos billetes de una peseta entran en circulación

En el mundo:

• En 474 León II se convierte brevemente en emperador bizantino

• En 1486 el rey Enrique VII se casa con Isabel de York, hija del rey Eduardo IV

• En 1899 con gobernador general y administración británicos, Inglaterra y Egipto firman un pacto de condominio que establece la soberanía compartida

• En 1943 Alemania lleva a cabo un feroz ataque aéreo contra Londres

• En 1977 sucede el peor accidente ferroviario de la historia de ese país: fallecen 83 personas, cerca de Sídney en Australia

¿Quién nació el 18 de enero?

En España:

• En 1915 nace Santiago Carrillo, político comunista

• En 1945 nace José Luis Perales, cantante y compositor

• En 1968 nace Antonio de la Torre, actor

• En 1971 nace Josep Guardiola, entrenador y ex jugador de fútbol

• En 1982 nace Ariadne Artiles, modelo

En el mundo:

• En 1892 nace Oliver Hardy, actor

• En 1980 nace Jason Segel, actor, guionista, productor y autor

• En 1982 nace Quinn Allman, guitarrista de la banda The Used

• En 1993 nace Morgan York, actriz

• En 1999 nace Karan Brar, actor

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 18 de enero?

Los nacidos el 18 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 18 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Prisca celebran su santo gracias a que hoy es el día de anta Prisca, y también es la onomástica de la Beata Cristina Ciccarelli, Beata Beatriz II de Este, Beato Andrés de Peschiera Grego, San Volusiano, Santa Margarita de Hungría, San Jaime Hilario Barbal, San Deicolo, Beata Regina Protmann, Beata María Teresa Fasce y Beato Facio.

¿Quién falleció el 18 de enero?

En España:

• En 1966 fallece Eleuterio Quintanilla, pedagogo y anarquista

• En 1978 fallece Nicanor Piñole, pintor

• En 2007 fallece Juan Vilá Reyes, empresario

• En 2009 fallece Jesús Arellano, filósofo

• En 2022 fallece Paco Gento, futbolista

En el mundo:

• En 1936 fallece Rudyard Kipling, escritor británico

• En 1974 fallece Bill Finger, escritor

• En 1997 fallece Diana Lewis, actriz

• En 2016 fallece Glenn Frey, guitarrista de la banda The Eagles

• En 2022 fallece André Leon Talley, periodista

¿Qué se celebra el 18 de enero?

Hoy se celebra:

• Día del Aniversario de la Comuna chilena de Pica

• Maintenance Day en Estados Unidos

• Semana de Lima Perú, homenaje a la fundación en 1535 por Francisco Pizarro

• Día de la Revolución Nacional en Túnez

• Día aniversario de la fundación en Sudáfrica del grupo Lanza de la Nación de Nelson Mandela