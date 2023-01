Efemérides del 19 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 19 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 19 de enero:

• En 1809 nace Edgar Allan Poe, poeta y escritor

• En 1839 nace Paul Cézanne, pintor

En 1839 nace Paul Cézanne, pintor. Fuente | My Modern Met.

¿Qué pasó el 19 de enero?

En España:

• En 1493 los reyes Fernando el Católico y Carlos VIII de Francia firman el Tratado de Barcelona por el cual Francia devuelve los condados de Rosellón y Cerdaña a España

• En 1880 el Congreso de los Diputados vota la abolición de la esclavitud en Cuba.

En 1880 el Congreso de los Diputados vota la abolición de la esclavitud en Cuba. Fuente | Twitter.

• En 1937 es fundada Radio Nacional de España

• En 2008 el sacerdote jesuita Adolfo Nicolás es elegido superior general de la Compañía de Jesús

• En 2015 comienza el proceso judicial contra el acusado del robo del Códice Calixtino robado de la Catedral de Santiago de Compostela en 2011

En el mundo:

• En 1965 la NASA lanza la nave Gemini 2

• En 1983 anuncian el Apple Lisa, el primer ordenador personal liberado al comercio, de la empresa Apple Computer, Inc. que cuenta con un un ratón y una interfaz de usuario

• En 1977 se produce una nevisca (nevada ligera) en Miami (Estados Unidos), en la que la nieve no cuajó

• En 2006 la NASA lanza la sonda New Horizons al planeta enano Plutón

En 2006 la NASA lanza la sonda New Horizons al planeta enano Plutón. Fuente | Wikipedia.

• En 2012 se clausura la página web de transferencia de archivos Megaupload

¿Quién nació el 19 de enero?

En España:

• En 1748 nace Joaquín de Mosquera y Figueroa, diputado neogranadino ante las Cortes de Cádiz y Presidente del Consejo de Regencia de España

• En 1919 nace Joan Brossa, poeta, dramaturgo y artista plástico

• En 1948 nace Juan Carlos Rodríguez Ibarra, político

• En 1963 nace Juantxu Olano, bajista de la banda Platero y Tú

• En 1967 nace Javier Cámara, actor

En 1967 nace Javier Cámara, actor. Fuente | Wikipedia.

En el mundo:

• En 1807 nace Robert E. Lee, general estadounidense

• En 1912 nace Leonid Kantoróvich, economista e ingeniero soviético, premio nobel de economía en 1975

• En 1943 nace Janis Joplin, cantante

• En 1946 nace Dolly Parton, compositora, cantante y actriz

En 1946 nace Dolly Parton, compositora, cantante y actriz. Fuente | Wikipedia.

• En 1964 nace Ricardo Arjona, cantautor

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 19 de enero?

Horóscopo nacidos el 19 de enero.

Los nacidos el 19 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 19 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Mario celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Mario, y también es la onomástica de San Basiano, San Arsenio obispo, San Audifax, San Ábaco, Santa Marta, San Remigio de Rouen, San Ponciano, San Macario el Grande, San Launomaro y San Germánico.

¿Quién falleció el 19 de enero?

En España:

• En 1978 fallece Francisco Cantera Burgos, humanista, hebraísta e historiador

• En 1983 fallece Luis Marco Pérez, escultor

• En 1986 fallece Enrique Tierno Galván, político

• En 1992 fallece Eduardo Barreiros, empresario

En 1992 fallece Eduardo Barreiros, empresario. Fuente | Real Academia de la Historia.

• En 1999 fallece José María Navasal, periodista

En el mundo:

• En 2000 fallece Hedy Lamarr, actriz

En 2000 fallece Hedy Lamarr, actriz. Fuente | Wikipedia.

• En 2006 fallece Wilson Pickett, cantante

• En 2008 fallece Suzanne Pleshette, actriz

• En 2017 fallece Miguel Ferrer, actor

• En 2018 fallece Fredo Santana, rapero

¿Qué se celebra el 19 de enero?

Hoy se celebra:

• Día internacional de las Palomitas de Maíz

• Día aniversario del nacimiento de Radio Nacional de España

• Día aniversario de la invasión inglesa del Cabo de Buena Esperanza

• Día aniversario del estreno de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi

• Día aniversario del nacimiento del primer Mickey Mouse con el nombre de Mortimer