Efemérides del 2 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 2 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 2 de enero:

● En 1492 Los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conquistan Granada a los musulmanes

● En 1762 Inglaterra entra en guerra a España, por temor ante el pacto de familia entre los Borbones españoles y franceses

¿Qué pasó el 2 de enero?

En España:

● En 1860 sale a la venta el primer número del diario El Pensamiento Español

● En 1871 el rey Amadeo de Saboya jura con gran solemnidad la constitución

● En 1874 el presidente español Emilio Castelar pierde la confianza del Parlamento y dimite

● En 2004 se hermanan las ciudades de Oviedo y Torrevieja en Alicante

● En 2011 la Nueva Ley Antitabaco entra en vigor prohíbiendo fumar en cualquier habitación

En el mundo:

● En 1788 Georgia ratifica la constitución y se convierte en el cuarto estado en hacerlo

● En 1915 en México, Venustiano Carranza promulgó la ley del divorcio

● En 1941 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial , un bombardeo alemán daña gravemente la Catedral de Llandaff en Cardiff, Gales

● En 1955 asesinan al presidente José Antonio Remón Cantera en Panamá

● En 1959 la Unión Soviética lanza la sonda Luna 1, el primer artefacto enviado a la Luna

¿Quién nació el 2 de enero?

En España:

● En 1942 nace Manuel Gutiérrez Aragón, cineasta

● En 1958 nace Colomán Trabado, atleta

● En 1960 nace José Antonio Álvarez Álvarez, economista

● En 1962 nace Carmelo Gómez, actor

● En 1997 nace Carlos Soler, futbolista

En el mundo:

● En 1837 nace Mili Balákirev, compositor ruso

● En 1920 nace Isaac Asimov, autor y visionario estadounidense de ciencia ficción

● En 1975 nace Dax Shepard, actor

● En 1983 nace Kate Bosworth, actriz

● En 1987 nace Shelley Hennig, actriz y modelo

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 2 de enero?

Los nacidos el 2 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 2 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Basilio celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Basilio magno, obispo de Cesárea, y también es la onomástica de San Argeo mártir, San Airaldo, San Adalardo, San Gregorio Nazianceno, San Vincenciano, San Teodoro obispo de Marsella, San Telesforo papa, San Silvestre, San Narciso mártir, San Marcelino mártir, San Mainquino, San Juan Bueno y San Bladulfo.

¿Quién falleció el 2 de enero?

En España:

● En 1861 fallece Fernando de Borbón y Braganza, noble

● En 1995 fallece Manuel Rivera Hernández, pintor

● En 1996 fallece Carlos Blasco de Imaz, político

● En 2003 fallece José María Mendiola Insausti, escritor

● En 2011 fallece Manuel Riu Riu, catedrático, historiador y arqueólogo

En el mundo:

● En 1904 fallece James Longstreet, general confederado

● En 2011 fallece Anne Francis, actriz

● En 2013 fallece Jim Boyd, actor

● En 2015 fallece Little Jimmy Dickens, cantante

● En 2019 fallece Bob Einstein, actor estadounidense

¿Qué se celebra el 2 de enero?

Hoy se celebra:

● Día de la Toma de Granada

● Día en honor a la venida de la Virgen a Zaragoza

● Día de la Victoria de las Fuerzas Armadas en Cuba

● Día Internacional del Policía en México

● Fiesta de Año Nuevo en Escocia