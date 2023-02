Efemérides del 21 de febrero de 2023: ¿Qué pasó el 21 de febrero?.

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 21 de febrero:

• En 1513 fallece el Papa Julio II

• En 1965 Malcolm X, líder de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, es asesinado

En 1965 Malcolm X, líder de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, es asesinado. Fuente | The Washington Post.

¿Qué pasó el 21 de febrero?

En España:

• En 1985 la expresidenta argentina María Estela Martínez de Perón renuncia a la presidencia del Partido Justicialista Argentino

• En 1986 Xerardo Fernández Albor es reelegido presidente de la Junta de Galicia

• En 1988 Julio Anguita es nombrado secretario general del PCE

• En 1990 el consejero del Interior, José Luis Corcuera, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, acuerdan las bases para el despliegue de la policía catalana

• En 2005 en el País Vasco, el Lehendakari Juan José Ibarretxe disuelve el Parlamento Vasco y convoca elecciones para el 17 de abril

En 2005 en el País Vasco, el Lehendakari Juan José Ibarretxe disuelve el Parlamento Vasco y convoca elecciones para el 17 de abril. Fuente | EAJ-PNV.

En el mundo:

• En 1994 la película In the Name of the Father, dirigida por Jim Sheridan, recibe el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín

• En 2003 durante un concierto de la banda de rock Great White, unas 100 personas mueren en un incendio

• En 2004 se funda el primer partido político exclusivamente europeo: Los Verdes de Europa

• En 2005 la revista Nature publica el descubrimiento de pangenes, una clase de genes que regulan la diferenciación de células madre y cuándo ocurre

• En 2008 el último libro de la saga de Harry Potter, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, de J.K. Rowling, se vende en español

En 2008 el último libro de la saga de Harry Potter, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, de J.K. Rowling, se vende en español. Fuente | eBiblio.

¿Quién nació el 21 de febrero?

En España:

• En 1946 nace Lorenzo Santamaría, músico

• En 1955 nace Josep Piqué, político

• En 1959 nace José María Cano, del grupo Mecano

En 1959 nace José María Cano, del grupo Mecano. Fuente | MDZ Online.

• En 1974 nace Roberto Heras, ciclista

• En 1974 nace Iván Campo Ramos, futbolista

En el mundo:

• En 1903 nace Anaïs Nin, escritora pionera en el erotismo

• En 1968 nace Patrick Gallagher, actor

• En 1979 nace Jennifer Love Hewitt, actriz

En 1979 nace Jennifer Love Hewitt, actriz. Fuente | Guilloteca.

• En 1980 nace Tiziano Ferro, cantante

• En 1996 nace Sophie Turner, actriz

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 21 de febrero?

Horóscopo nacidos el 20 de febrero.

Las personas nacidas entre el 19 de febrero y el 20 de marzo son de signo Piscis. Los nacidos bajo este signo son conocidos por ser emocionales, intuitivos y sensibles. Son personas muy imaginativas y con una gran habilidad para la creación artística. Tienen una visión mística y espiritual de la vida y a menudo sienten una conexión profunda con el mundo que les rodea. Además, los piscis son compasivos y amables, y se preocupan mucho por los demás. Son muy tolerantes y comprensivos, y a menudo son capaces de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Son personas muy leales y fiables, y suelen ser buenos amigos y compañeros. Sin embargo, también pueden tener dificultades para tomar decisiones y ser bastante indecisos. A veces pueden ser tímidos y retraídos, y pueden tener dificultades para expresar sus sentimientos y necesidades. También pueden ser propensos a la depresión y la ansiedad, y necesitan un entorno emocionalmente estable y comprensivo.

Santoral del día 21 de febrero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Pedro celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Pedro Damiáns, y también es la onomástica de San Roberto Southwell, San Germán y San Eustacio de Antioquia.

¿Quién falleció el 21 de febrero?

En España:

• En 1924 fallece Mateo Inurria, escultor

En 1924 fallece Mateo Inurria, escultor. Fuente | Asociación Española de Pintores y Escultores.

• En 1938 fallece Carlos de Haya González, aviador

• En 1984 fallece Fernando Remacha, compositor

• En 1991 fallece Andrés Mejuto, actor

• En 2000 fallece Antonio Díaz-Miguel, baloncestista y entrenador

En el mundo:

• En 1960 fallece Jacques Becker, cineasta francés.

• En 1996 fallece Morton Gould, compositor estadounidense.

• En 2004 fallece John Charles, futbolista británico.

En 2004 fallece John Charles, futbolista británico. Fuente | Wikipedia.

• En 2013 fallece Masahiro Kanagawa, asesino japonés.

• En 2018 fallece Billy Graham, predicador evangelista estadounidense.

¿Qué se celebra el 21 de febrero?

Hoy se celebra:

• Día Internacional del Guía de Turismo

Día Internacional del Guía de Turismo.

• Rihanna's Day en Barbados

• Día Internacional de la Lengua Materna

• Día de las Letras Canarias en España

• Día de la Fiesta de la Llum en Manresa, Barcelona, España