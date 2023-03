Efemérides del 27 de marzo de 2023: ¿Qué pasó el 27 de marzo?.

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 27 de marzo:

• En 1845 nace Wilhelm Röntgen, descubridor de los rayos X

• En 1968 fallece Yuri Gagarin, cosmonauta

¿Qué pasó el 27 de marzo?

En España:

• En 1977 dos Boeing 747 chocan en una pista con niebla en Tenerife (Islas Canarias). Mueren 583 personas en el accidente

• En 1980 el precio de la plata cae de manera alarmante, provocando pánico en el mercado (Silver Thursday)

• En 1994 el caso del farmacéutico de Olot finaliza con éxito, con la liberación de María Angels Feliú, que permaneció secuestrada durante más de 16 meses

• En 1996 en La Coruña, se inaugura oficialmente la radio comunitaria Cuac FM, sede de la Red de Medios Comunitarios

• En 2006 se inaugura la cadena de televisión La Sexta, con un repaso a los españoles y el discurso inaugural de Emilio Aragón

En el mundo:

• En 1899 el ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi establece el primer enlace de telégrafo inalámbrico entre Inglaterra y Francia

• En 1964 un fuerte terremoto con una magnitud de 9.2 ocurre en Alaska a una profundidad de 35 kilómetros y provoca un tsunami

• En 1987 en Los Ángeles (California), el grupo de rock U2 toca por primera vez la canción Where the Streets Have No Name en la azotea de una licorería antes del concierto de The Joshua Tree en la misma ciudad

• En 1989 en Washington (capital de Estados Unidos), un hospital anuncia la realización del primer trasplante articular de páncreas y corazón en un paciente diabético de 45 años

• En 2010 se conmemora la cuarta edición de La Hora del Planeta, esta vez fue de 20:30 a 21:30 horas, hora local de cada país

¿Quién nació el 27 de marzo?

En España:

• En 1944 nace Enrique Barón, político

• En 1955 nace Mariano Rajoy, político

• En 1970 nace Nico Abad, periodista

• En 1976 nace Carlos Areces, actor

• En 1981 nace Quim Gutiérrez, actor

En el mundo:

• En 1963 nace Quentin Tarantino, cineasta

• En 1963 nace Xuxa, cantante

• En 1970 nace Mariah Carey, cantante

• En 1971 nace Nathan Fillion, actor

• En 1988 nace Jessie J, cantante

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 27 de marzo?

Las personas nacidas entre el 21 de febrero y el 19 de abril son de signo Aries. Los nacidos bajo el signo de Aries son conocidos por tener una personalidad fuerte y enérgica. Algunas de las características comunes de la personalidad de Aries son: Ambiciosos: Los aries son muy ambiciosos y siempre buscan ser los mejores en lo que hacen.Impulsivos: Aries tiende a actuar de manera impulsiva y puede tomar decisiones rápidas sin pensar en las consecuencias. Líderes naturales: Aries tiene una personalidad fuerte y dominante, lo que los convierte en líderes naturales. Optimistas: Los aries son muy optimistas y siempre ven el lado positivo de las cosas. Competitivos: Aries es muy competitivo y siempre busca ganar en todo lo que hace. Independientes: Aries es muy independiente y le gusta hacer las cosas a su manera. Honestos: Los aries son muy honestos y directos en su comunicación. Impacientes: Aries tiende a ser impaciente y quiere que las cosas sucedan rápidamente. Apasionados: Los aries son muy apasionados en todo lo que hacen, lo que los convierte en personas muy intensas y arriesgados: Aries es un signo de fuego y tienden a tomar riesgos y aventurarse en situaciones desconocidas.

Santoral del día 27 de marzo: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Alejandro celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Alejandro de Capadocia, y también es la onomástica de San Narsetes mártir, San Marolas, San Juan de Licópolis, San Zanitas, San Teoprepides y San Ruperto de Worms.

¿Quién falleció el 27 de marzo?

En España:

• En 1961 fallece Manuel Anzuela Montoya, escultor

• En 1966 fallece José María Albareda, científico

• En 1993 fallece Vicent Andrés i Estellés, periodista

• En 2003 fallece Domingo Ynduráin Muñoz, catedrático

• En 2005 fallece Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra

En el mundo:

• En 1918 fallece Henry Brooks Adams, historiador

• En 1999 fallece Rolf Ludwig, actor

• En 2002 fallece Milton Berle, actor

• En 2002 fallece Dudley Moore, actor

• En 2002 fallece Billy Wilder, cineasta

¿Qué se celebra el 27 de marzo?

Hoy se celebra:

• Día Mundial del Teatro

• Día del Archivista en México

• Día del aniversario de la firma del primer decreto español sobre patentes de invención

• Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial (21 al 27 de marzo)

• Día del aniversario de la anexión de Moldavia y Besarabia por Rumanía