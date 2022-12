Efemérides del 28 de diciembre de 2022: ¿Qué pasó el 28 de diciembre?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 28 de diciembre:

● En 1065 Se funda la Abadía de Westminster en Londres, lugar de coronación de los monarcas ingleses y panteón real

● En 1895 los hermanos Lumière organizaron la primera proyección cinematográfica en París

¿Qué pasó el 28 de diciembre?

En España:

● En 1287 Alfonso III concede a la nobleza aragonesa los privilegios de la Unión de Aragón.

● En 1288 Alfonso III entra en alianza con el candidato al trono Alfonso de la Cerda en Castilla

● En 1874 Arsenio Martínez proclama Campos Alfonso XII en Sagunto

● En 1923 se acuerda prohibir la enseñanza del catalán en los centros oficiales

● En 1984 entra en vigor la ley de objeción de conciencia

En el mundo:

● En 404 Alarico II sucede a Eurico en el trono visigodo

● En 1886 Josephine Cochrane patenta su invento, el primer lavavajillas funcional

● En 1903 Cuba reconoce a la nueva República de Panamá.

● En 1908 un fuerte terremoto mató a unas 80.000 personas en la ciudad siciliana de Messina en Italia

● En 1941 comienza la Operación Antropoide, para el asesinato del líder nazi Reinhard Heydrich en Praga

¿Quién nació el 28 de diciembre?

En España:

● En 1872 nace Pío Baroja, escritor de la generación del 98

● En 1916 nace Ricardo Molina, poeta

● En 1957 nace Javier Arenas, político

● En 1958 nace César Sarachu, actor

● En 1990 nace Marcos Alonso Mendoza, futbolista

En el mundo:

● En 1922 nace Stan Lee, dibujante estadounidense

● En 1940 nace Don Francisco, presentador de televisión chileno

● En 1944 nace Kary Banks Mullis, premio Nobel e inventor de la PCR

● En 1954 nace Denzel Washington, actor y director de cine estadounidense

● En 1981 nace Sienna Miller, actriz estadounidense

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 28 de diciembre?

Los nacidos el 28 de diciembre son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 28 de diciembre: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Francisca Javiera celebran su santo gracias a que hoy es el día de Santa Francisca Javiera Cabrini, y también es la onomástica de Queremón, Isquirión y Hungero.

¿Quién falleció el 28 de diciembre?

En España:

● En 1921 fallece Justo Cuervo Arango, religioso dominico

● En 1934 fallece Pablo Gargallo, escultor

● En 1994 fallece Mariano Medina, meteorólogo

● En 2000 fallece Antonio Rodríguez Valdivieso, pintor

● En 2007 fallece Xosé Cuíña, político

En el mundo:

● En 1937 fallece Maurice Ravel, compositor francés

● En 1963 fallece Paul Hindemith, compositor alemán

● En 1989 fallece Hermann Oberth, ingeniero alemán

● En 2010 fallece Billy Taylor, pianista y compositor estadounidense de jazz

● En 2015 fallece Lemmy Kilmister, líder de la banda Motörhead

¿Qué se celebra el 28 de diciembre?

Hoy se celebra:

● Día de los Santos Inocentes

● Día de conmemoración del Rey Taksin en Tailandia

● Día de la República en Sudán del Sur

● Día de la proclamación en Australia Meridional

● Día de la Universidad de Fuad en Egipto