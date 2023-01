Efemérides del 28 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 28 de enero?.

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 28 de enero:

• En 1986 el transborador espacial norteamericano Challenger explota al despegar

En 1930 presenta su renuncia al rey Alfonso XIII terminando su dictadura Miguel Primo de Rivera. Fuente | Wikipedia.

¿Qué pasó el 28 de enero?

En España:

• En 1208 fallece San Julián de Cuenca segundo obispo de la diócesis conquense

• En 1782 la Real ordenanza de intendentes de ejército y provincia que dividió el Virreinato del Río de la Plata en ocho intendencias entera en vigor

• En 1810 entran triunfantes en Granada los ejércitos napoleónicos que siguen avanzando sobre Andalucía

En 1920 conocido más tarde como la Legión se funda el Tercio de Extranjeros. Fuente | Público.

• En 1955 España celebra la fundación en Puerto Rico de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española

En el mundo:

• En 1878 el Yale Daily News se convierte en el primer periódico universitario diario

• En 1915 se crea el servicio de Guardia Costera de Estados Unidos

• En 1916 Louis D. Brandeis es en la primera judía proclamada miembro de la Corte Suprema

• En 1951 en el sitio de pruebas de Nevada Estados Unidos detona la bomba atómica Baker de 8 kilotones la novena de la Historia humana

En 1985 en Estados Unidos el grupo de artistas USA for Africa graban la canción We Are The World con fines benéficos. Fuente | Rolling Stone.

¿Quién nació el 28 de enero?

En España:

• En 1889 nace el obispo Ramón Iglesias y Navarri

• En 1930 nace el compositor Luis de Pablo

• En 1946 nace el cantautor Carlos Cano

• En 1952 nace el sindicalista Cándido Méndez

En 1975 nace el político Pablo Zalba. Fuente | Wikipedia.

En el mundo:

• En 1923 nace el naviero, armador e industrial noruego-brasileño Erling Sven Lorentzen

• En 1985 nace el rapero J. Cole

• En 1994 nace la actriz Ema Horvath

• En 1997 nace el jugador de baloncesto Kerry Blackshear

En 1998 nace la actriz y cantante Ariel Winter. Fuente | SensaCine.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 28 de enero?

Los nacidos el 28 de enero son Acuario. Los Acuario son imaginativos, idealistas e intuitivos. El signo de la cruz fija del elemento Aire - Acuario es cambiante por naturaleza, pero no les gusta el cambio, lleno de contradicciones. Un rebelde deslumbrante, Acuario es proclive a las variaciones de humor, a veces distinguido, a veces desidioso, carece de disciplina propia, es enérgico y tiene un carácter deslumbrante. No puede soportar tareas rutinarias y aburridas. La independencia es la condición principal de los nacidos bajo este signo.

Santoral del día 28 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Tomás celebran su santo gracias a que hoy es el día de Santo Tomás de Aquino, y también es la onomástica de San Julián de Cuenca, San Juan de Réome, San Juan de Cuenca, San José Freinademetz, San Jacobo de Palestina y San Amadeo de Lausana.

¿Quién falleció el 28 de enero?

En España:

• En 1974 fallece el político José García-Siñeriz

• En 1996 fallece el actor de doblaje Jesús Nieto

• En 1997 fallece el pintor Carlos Encinas González

En 2012 fallece el escultor José María Moro. Fuente | Antena 3.

• En 2013 fallece el historiador Julio Aróstegui

En el mundo:

En 814 fallece el rey de los francos y emperador de Occidente Carlomagno. Fuente | Biografías y Vidas.

• En 1547 fallece el rey inglés Enrique VIII

• En 1596 fallece el Corsario y vicealmirante de la Marina Real Inglesa Francis Drake

• En 2004 fallece el actor Joe Viterelli

• En 2009 fallece el músico Billy Powell

¿Qué se celebra el 28 de enero?

Hoy se celebra:

• Día del Bibliobús en España

• Día Mundial de la Privacidad de los Datos

• Día del Ferroaficionado en Argentina

• Día Europeo de la Protección de Datos en la Unión Europea

• Día del Cine Venezolano