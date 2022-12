Efemérides del 29 de diciembre de 2022: ¿Qué pasó el 29 de diciembre?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 29 de diciembre:

● En 1863 en Egipto se inaugura el Canal de Suez, que une las aguas del Mediterráneo y el Mar Rojo

● En 1978 entra en vigor la nueva Constitución.

¿Qué pasó el 29 de diciembre?

En España:

● En 1489 la ciudad musulmana de Fiñana (Almería) es capturada por las tropas cristianas de los Reyes Católicos

● En 1711 Felipe V funda la Biblioteca Nacional de España en Madrid

● En 1813 el hermano de Napoleón Bonaparte, José se ve obligado a abdicar de la corona de España por orden del primero

● En 1864 se publica el primer número de El Norte de Castilla, diario que aún existe

● En 1989 se lanza el índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid.

En el mundo:

● En 1825 Simón Bolívar renuncia a la presidencia de la República de Bolivia, la cual es asumida por Antonio José de Sucre

● En 1980 se descubre un extraño cráneo humanoide de ocho millones de años en la provincia china de Yunan

En 1980 se descubre un extraño cráneo humanoide de ocho millones de años en la provincia china de Yunan. Fuente | BBC.

● En 1992 Estados Unidos y Rusia firman un acuerdo sobre el Tratado de Reducción de Armas Nucleares Estratégicas (START II)

● En 1997 el gobierno de Hong Kong ordena matar a todos los pollos para prevenir la gripe aviar

● En 1999 el Ministerio Público en Bonn, Alemania, decide investigar a Helmut Kohl por financiación ilegal de su partido, la CDU

¿Quién nació el 29 de diciembre?

En España:

● En 1876 nace Pau Casals, músico español

● En 1925 nace Bernardino Landete, rejoneador y jinete

● En 1946 nace Pablo Pérez-Mínguez, fotógrafo

● En 1950 nace Luis Alberto de Cuenca, poeta, ensayista y filólogo

● En 1977 nace Miguel Ángel Villar Pinto, escritor

Miguel Ángel Villar Pinto, escritor. Fuente | Wikipedia.

En el mundo:

● En 1800 nace Charles Goodyear, inventor estadounidense

● En 1808 nace Andrew Johnson, 17.º presidente estadounidense

● En 1936 nace Mary Tyler Moore, actriz estadounidense

● En 1972 nace Jude Law, actor británico

Jude Law, actor británico. Fuente | Wikipedia.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 29 de diciembre?

Horóscopo nacidos el 29 de diciembre.

Los nacidos el 29 de diciembre son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 29 de diciembre: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Tomás Becket celebran su santo gracias a que hoy es el día de Santo Tomás Becket, y también es la onomástica de David rey.

¿Quién falleció el 29 de diciembre?

En España:

● En 1849 fallece Dionisio Aguado y García, compositor y guitarrista clásico

● En 1980 fallece Manuel Gago, guionista y dibujante de historietas

● En 1990 fallece Manuel Molina, poeta

Manuel Molina, poeta. Fuente | Letralia.

● En 2010 fallece Manuel Veiga López, político

● En 2017 fallece Carmen Franco y Polo, hija de Franco, aristócrata española

En el mundo:

● En 1916 fallece asesiando Grigori Rasputin, el místico ruso de los zares Romanov

● En 1967 fallece Paul Whiteman, director de orquesta y pianista

● En 1972 fallece Joseph Cornell, artista estadounidense

● En 2008 fallece Freddie Hubbard, trompetista estadounidense de jazz

● En 2020 fallece Luke Letlow, político estadounidense

Luke Letlow, político estadounidense. Fuente | Wikipedia.

¿Qué se celebra el 29 de diciembre?

Hoy se celebra:

● Día de las Fiestas en la localidad Segoviana de Vegas de Matute

● En Beniaján, Murcia, se celebra el Día de la Merendona

● Aniversario Batalla del Garellano

● Día de la fundación de Nueva Guatemala de la Asunción

● Día de la independencia de Trujillo, Perú.