Efemérides del 3 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 3 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 3 de enero:

● En 1521 el papa León X excomulga a Martín Lutero

● En 1870 comienza la construcción del Puente de Brooklyn en New York

¿Qué pasó el 3 de enero?

En España:

● En 1687 Carlos II funda la Superintendencia General de Hacienda y pone al frente al Marqués de los Vélez

● En 1864 golpe de Estado del general Pavía que entraa en las Cortes y pone fin a la Primera República Española

● En 1944 decenas de personas fallecen como consecuencia de un accidente ferroviario cerca de Torre del Bierzo provincia de León

● En 1979 Estados Unidos procede a retirar el armamento nuclear guardado en España

● En 1997 pone punto final a su carrera el ciclista Miguel Induráin

En el mundo:

● En 1496 Leonardo da Vinci prueba su máquina voladora por primera vez

● En 1999 EE.UU lanza la Mars Polar Lander, con la que perdieron el contacto poco antes de llegar al suelo marciano.

● En 2004 se estrella un avión Boeing 737 de la compañía egipcia Flash Airlines en el Mar Rojo, mueren sus 148 pasajeros

● En 2012 abre sus puertas después de 23 años el Metro de Lima

● En 2020 el Aeropuerto Internacional de Bagdad recibe un ataque aéreo

¿Quién nació el 3 de enero?

En España:

● En 1870 nace Antonio Fillol, pintor español

● En 1958 nace Carles Francino, periodista

● En 1962 nace Manolo Lama, periodista

● En 1971 nace Iván Espinosa de los Monteros, promotor inmobiliario y político

● En 1974 nace Fran Rivera, torero

En el mundo:

● En el 106 a.C. nace Marco Tulio Cicero, político y orador romano

● En 1892, nace J. R. R. Tolkien, escritor británico famoso por ser autor de novelas como "El Hobbit" o "El Señor de los Anillos"

● En 1950 nace Victoria Principal, actriz estadounidense.

● En 1969 nace Michael Schumacher, piloto alemán de Fórmula 1

● En 1996 nace Florence Pugh, actriz británica.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 3 de enero?

Los nacidos el 3 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 3 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Genoveva y Jesús celebran su santo gracias a que hoy es el día de Santa Genoveva y el día del Santísimo Nombre de Jesús, así como también es la onomástica de San Florencio obispo, San Daniel diácono y mártir, San Antero papa, San Teopempo, San Teonas, San Teógeno mártir, San Luciano y San Gordio.

¿Quién falleció el 3 de enero?

En España:

● En 1543 fallece Juan Rodríguez Cabrillo, militar y explorador

● En 1980 fallece Canito, batería español, de la banda Los Secretos

● En 2000 fallece José Antonio Fernández Ordóñez, ingeniero

● En 2003 fallece José María Gironella, escritor

● En 2007 fallece Luis López Anglada, poeta.

En el mundo:

● En 1903 fallece Alois Hitler, padre de Adolf Hitler

● En 1933 fallece Jack Pickford, actor estadounidense

● En 1967 fallece Jack Ruby, asesino de Lee Harvey Oswald

● En 2005 fallece Will Eisner, historietista estadounidense

● En 2009 fallece Pat Hingle, actor estadounidense

¿Qué se celebra el 3 de enero?

Hoy se celebra:

● Segundo día del Carnaval de Negros y Blancos en Colombia

● Cuadrántidas; Lluvia de meteoritos, fecha máxima

● Día del rotativo danés Berlingske Tidende

● Día de la victoria en la Batalla de Princeton EE.UU.

● Día del Club Atlético Lanús en Argentina