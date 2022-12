Efemérides del 30 de diciembre de 2022: ¿Qué pasó el 30 de diciembre?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 30 de diciembre:

● En 1833 el ministro Javier de Burgos determina la división de España en 49 provincias

● En 1922 nació la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la URSS

¿Qué pasó el 30 de diciembre?

En España:

● En 1928 en Vigo se inaugura el estadio municipal de Balaídos

● En 1930 Berenguer convoca elecciones para el 19 de marzo de 1931

● En 1992 la ley orgánica por la que se ratifica el Tratado de Maastricht entra en vigor

● En 2004 el Parlamento Vasco aprueba el Plan Ibarretxe, que establece un nuevo estatuto político para el País Vasco

● En 2006 los terroristas de ETA detona un potente coche bomba en el aparcamiento de la terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, rompiendo efectivamente el alto el fuego iniciado el 24 de marzo. La explosión mató a dos personas de nacionalidad ecuatoriana

En el mundo:

● En 1862 el buque USS Monitor se hunde en Cabo Hatteras, EEUU

● En 1903 590 personas murieron en el incendio del Iroquois Theatre en Chicago, EEUU

● En 1836 el sindicato United Auto Workers inicia su primera huelga en Estados Unidos

● En 1853 se firma el Tratado de La Mesilla, otorgando a los Estados Unidos territorio mexicano

● En 1972 como parte de la Guerra de Vietnam, Estados Unidos deja de bombardear ciudades civiles en Vietnam del Norte

¿Quién nació el 30 de diciembre?

En España:

● En 1909 nace Jaime Lazcano, futbolista

● En 1911 nace Rafael Calvo, actor

● En 1918 nace Francisco Aura Boronat, activista y divulgador

● En 1939 nace Fernando Ledesma, político

● En 1952 nace Jesús Ferrero, escritor

En el mundo:

● En 1865 nace el autor autor de "El libro de la selva" de 1894, el escritor Rudyard Kipling

● En 1969 nace Meredith Monroe, actriz estadounidense.

● En 1975 nace Tiger Woods, golfista estadounidense

● En 1986 nace Marcelo Díaz Rojas, futbolista chileno.

● En 1986 nace Caity Lotz, modelo, actriz, y bailarina estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 30 de diciembre?

Los nacidos el 30 de diciembre son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 30 de diciembre: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Raúl de Cambrai celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Raúl de Cambrai, y también es la onomástica de Anisia, Venustiano, Rogerio obispo, Rainerio de Vestinos, Perpetuo obispo, Lorenzo de Fraxanone, Jocundo obispo, Hermetes de Bononia, Geremaro de Flay, Félix I papa, Exuperancio diácono, Egvino de Worcester, Anisio de Tesalónica y Judit.

¿Quién falleció el 30 de diciembre?

En España:

● En 1870 fallece Juan Prim, militar y político

● En 2000 fallece Manuel de Rivacoba, político

● En 2004 fallece Alberto Méndez, escritor

● En 2007 fallece Xaime Quesada Porto, pintor, grabador, escenógrafo y artista

● En 2009 fallece Iván Zulueta, cineasta

En el mundo:

● En 1691 fallece Robert Boyle, químico inglés

● En 1916 fallece asesinado en San Petersburgo el místico ruso Grigori Rasputín

● En 2004 fallece Artie Shaw, director de orquesta y clarinetista estadounidense de jazz

● En 2012 fallece Rita Levi-Montalcini, neuróloga italiana y premio Nobel de Medicina en 1986

● En 2020 fallece Dawn Wells, actriz estadounidense

¿Qué se celebra el 30 de diciembre?

Hoy se celebra: