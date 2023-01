Efemérides del 4 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 4 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 4 de enero:

● En 1853 el autor de "12 años de esclavitud”, y esclavo negro Solomon Northrup, logra su libertad

● En 1923 Lenin recomienda la destitución de Iósif Stalin en la Unión Soviética Comunista

En 1923 Lenin recomienda la destitución de Iósif Stalin en la Unión Soviética Comunista. Fuente | Wikipedia.

¿Qué pasó el 4 de enero?

En España:

● En 1805 Francia y España rubrican un acuerdo de cooperación naval y militar para invadir Gran Bretaña

● En 1904 se funda el primer laboratorio de aeronáutica en España

● En 1946 IBM dona a Franco 109.000 pesetas para repartirlas entre las clases más vulnerables

● En 1969 se firma el tratado donde España devuelve a Marruecos el territorio de Ifni en Fez, Marruecos

En 1969 se firma el tratado donde España devuelve a Marruecos el territorio de Ifni en Fez, Marruecos. Fuente | Wikipedia.

● En 1977 derogación tácita del Sistema Político Franquista gracias a la Ley para la Reforma Política

En el mundo:

● En 1947 se lanza el primer número de Der Spiegel en Alemania

● En 1954 Elvis Presley graba su primer disco

● En 1970 se produce la última sesión de The Beatles como banda en Londres, Reino Unido

En 1970 se produce la última sesión de The Beatles como banda en Londres, Reino Unido. Fuente | El Español.

● En 1981 es detenido Peter Sutcliffe, sospechoso de ser el "destripador de Yorkshire" en Reino Unido

● En 2004 aterriza en Marte la nave Spirit de la NASA

¿Quién nació el 4 de enero?

En España:

● En 1932 nace Carlos Saura, cineasta

● En 1943 nace Jesús Torbado, escritor y periodista

● En 1950 nace Joan Baptista Humet, cantautor

● En 1956 nace Poch, cantante español

● En 1984 nace Javi Fuego, futbolista

Javi Fuego, futbolista. Fuente | Cadena Ser.

En el mundo:

● En 1643 nace Isaac Newton, físico y matemático, padre de la ley de la gravedad

● En 1809 nace el creador del sistema de lectura braille, Louis Braille

● En 1940 nace Gao Xingjian, escritor chino, premio nobel de literatura en 2000

● En 1960 nace Michael Stipe, cantante estadounidense, de la banda REM.

● En 2005 nace Dafne Keen, actriz

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 4 de enero?

Horóscopo nacidos el 4 de enero.

Los nacidos el 4 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 4 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Ángela celebran su santo gracias a que hoy es el día de Santa Ángela de Foligno, y también es la onomástica de San Rigomerio, Santa Isabel Ana Seton, San Hermes mártir, San Gregorio obispo de Langres, San Ferreol obispo, Santa Faraildis, San Cayo mártir, San Abrúnculo y San Rigoberto obispo.

¿Quién falleció el 4 de enero?

En España:

● En 1920 fallece Benito Pérez Galdós

● En 1940 fallece Manuel González García, prelado

● En 1999 fallece José Vela Zanetti, pintor

● En 2003 fallece Antonio Ramírez González, médico y cirujano

● En 2007 fallece Carles Fontserè, anarquista

Carles Fontserè, anarquista.

En el mundo:

● En 1961 falleceErwin Schrödinger, físico austríaco, premio nobel de física en 1933

● En 2011 fallece Gerry Rafferty, cantante británico

● En 2013 fallece Tony Lip, actor estadounidense

● En 2021 fallece Gregory Sierra, actor estadounidense

● En 2022 fallece Joan Copeland, actriz estadounidense

Joan Copeland, actriz estadounidense. Fuente | Plano informativo.

¿Qué se celebra el 4 de enero?

Hoy se celebra:

● Día Mundial del Braille

● Tercer día del Carnaval de Negros y Blancos en Colombia

● Día del Periodista en México

● Día del aniversario inauguración del trayecto de ferrocarril entre Mataró y Arenys de Mar en España

● Día del aniversario del periódico La Voz de Galicia en España