Efemérides del 6 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 6 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 6 de enero:

● En 1492 los Reyes Católicos entran triunfalmente en Granada tras la rendición de Boabdil

● En 2021 se produce un asalto al Capitolio de los Estados Unidos en Washington D. C., en el transcurso de la certificación de las elecciones presidenciales del 2020

¿Qué pasó el 6 de enero?

En España:

● En 1874 explota el depósito de pólvora del Parque de Artillería, en el transcurso del sitio de la ciudad de Cartagena, último bastión de la Rebelión cantonal, dejando 400 personas muertas

● En 1875 Alfonso XII abandona de París con destino a Madrid para sentarse en el trono de España

● En 1924 se funda el Club Deportivo Izarra de fútbol en Estella, Navarra

● En 1939 se lanza el último ejemplar del semanario L'Esquella de la Torratxa

● En 1945 la escritora Carmen Laforet se hace con el primer Premio Nadal por su novela Nada

En el mundo:

● En 1531 asesinan al duque Alessandro de Médici en en Italia

● En 1947 recibe el Premio Nadal, el novelista Miguel Delibes

● En 1968 nace el Partido Comunista Revolucionario de la Argentina

● En 1973 entra en vigor la semana laboral de tres días en Reino Unido, motivada por la escasez energética generada por la huelga en la minería

● En 1983 se funda la banda Red Hot Chili Peppers en EE.UU.

¿Quién nació el 6 de enero?

En España:

● En 1975 nace Josico, futbolista

● En 1977 nace Quequé (Héctor de Miguel), humorista

● En 1996 nace Miki Núñez, cantante

● En 1998 nace Íñigo Vicente, futbolista

● En 1999 nace Javier Romo, ciclista

En el mundo:

● En 1412 nace Juana de Arco (es una fecha asignada y aceptada mundialmente para conmemorar su nacimiento, ya que nadie sabe realmente cuándo nació)

● En 1822 nace Heinrich Schliemann

● En 1968 nace Norman Reedus, actor

● En 1976 nace Johnny Yong Bosch, actor

● En 1978 nace Carl Sandburg, poeta, novelista e historiador estadounidense

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 6 de enero?

Los nacidos el 6 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 6 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Pedro Tomás, Andrés Corsini, Rafaela María del Sagrado Corazón, Carlos de Seze, y Juan de Ribera celebran su santo gracias a que hoy es el día de de Santa Rafaela María del Sagrado Corazós, San Pedro Tomás, San Juan de Ribera, San Félix obispo de Nantes, San Carlos de Seze y San Andrés Corsini.

¿Quién falleció el 6 de enero?

En España:

● En 1905 fallece José María Gabriel y Galán, poeta

● En 1995 fallece Agustín Gaínza, futbolista

● En 2008 fallece Fernando Beorlegui, pintor

● En 2013 fallece Enrique Meneses, periodista, escritor y fotógrafo

● En 2017 fallece José Luis García Rúa, filósofo anarcosindicalista

En el mundo:

● En 1884 fallece Gregor Mendel, sacerdote y botánico austríaco considerado el padre de la genética

● En 1949 fallece Victor Fleming, cineasta estadounidense

● En 2014 fallece Todd Williams, jugador estadounidense de fútbol americano

● En 2022 fallece Peter Bogdanovich, director de cine

● En 2022 fallece Sidney Poitier, actor

¿Qué se celebra el 6 de enero?

Hoy se celebra:

● Día de los Reyes Magos

● Día de la Bruja Befana en Italia

● Día de la Enfermera en México

● Día de Mérida, capital del Yucatán, México

● Quinto día del Carnaval de Negros y Blancos, carnavalito en Pasto en Colombia