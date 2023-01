Efemérides del 7 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 7 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 7 de enero:

● En 1610 Galileo Galilei descubre los satélites de Júpiter; Calisto y Ganímedes

● En 1789 se realizan las primeras elecciones presidenciales de EE.UU, resultando George Washington ganador

¿Qué pasó el 7 de enero?

En España:

● En 1908 para dotar al país de fuerzas marítimas, de las que carecía tras los desastres sufridos en las guerras de Filipinas y Cuba, entra en vigor la llamada Ley de la Escuadra

● En 1936 Niceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República, convoca elecciones para el 16 de febrero siguiente tras decretar la disolución de las Cortes

● En 1940 fundación de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia por el sacerdote Rafael Villoslada Peula

● En 1970 Mariano Ventura Rodríguez, un joven de 18 años, realiza el primer secuestro aéreo en España en Zaragoza

● En 2020 Pedro Sánchez es nombrado Presidente del Gobierno en segunda votación tras pactar con independentistas y comunistas

En el mundo:

● En 1979 los guerrilleros vietnamitas se hacen con Phnom Penh obligando a los Jemeres Rojos a salir del país a toda prisa

● En 1980 Chrysler Corporation recibe un préstamo de 1500 millones de dólares tras ser aprobado por el presidente Jimmy Carter

● En 1985 Rusia y EE.UU. y Rusia retoman conversaciones para iniciar negociaciones sobre desarme espacial y nuclear después cuatro años de guerra fría.

● En 1998 lanzan la sonda lunar Lunar Prospector desde EE.UU.

● En 1999 comienza el juicio contra Bill Clinton, el primero contra un presidente en 130 años

¿Quién nació el 7 de enero?

En España:

● En 1978 nace Diego Clemente Giménez, político

● En 1982 nace Antonio González Rodríguez, futbolista

● En 1993 nace Guillermo Smitarello Pedernera, futbolista

● En 1997 nace Brais Méndez, futbolista

● En 2000 nace Jorge Valín, futbolista

En el mundo:

● En 1768 nace Pepe Botella, José I de España, rey de España y hermano mayor de Napoleón Bonaparte

● En 1948 nace Kenny Loggins, cantautor

● En 1964 nace el actor y productor, Nicolas Cage

● En 1995 nace la cantante y compositora, Leslie Grace

● En 1998 nace Nathanya Alexander, actriz

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 7 de enero?

Los nacidos el 7 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 7 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Raimundo celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Raimundo de Peñafort. , y también es la onomástica de Beato Mateo Guimerá, Beata María Teresa Haze, San Valentiniano, San Valentín obispo de Retia, San Tilón, San Polieuto, San Luciano Mártir, San José Tuân, San Crispino Obispo, San Ciro, San Canuto Lavard y San Alderico.

¿Quién falleció el 7 de enero?

En España:

● En 1950 fallece Alfonso Rodríguez Castelao, escritor y dibujante

● En 1973 fallece Pedro Berruezo, futbolista

● En 2007 fallece Ursicino Martínez, escultor

● En 2011 fallece José Félix Sáenz Lorenzo, matemático, catedrático universitario y político

● En 2013 fallece José Sánchez de la Rosa, periodista

En el mundo:

● En 1943 fallece Nikola Tesla, físico, ingeniero eléctrico, matemático e inventor

● En 1972 fallece John Berryman, poeta

● En 1977 fallece Erroll Garner, pianista

● En 1980 fallece Larry Williams, cantautor

● En 2013 fallece Fred L. Turner, ejecutivo CEO de McDonald’s

¿Qué se celebra el 7 de enero?

Hoy se celebra:

● Día del Sello Postal

● Día de Navidad en algunos países ortodoxos

● Día de la libertad de Irlanda

● Día aniversario de la fundación del Club de Deportes Cobreloa de Chile

● Sexto y último día del Carnaval de Negros y Blancos, en Pasto, Colombia