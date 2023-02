Efemérides del 7 de febrero de 2023: ¿Qué pasó el 7 de febrero?.

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 7 de febrero:

• En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, formalizando la Unión Europea

• En 1613 Michael Romanov, fundador de la dinastía Romanov, se convirtió en zar de Rusia

¿Qué pasó el 7 de febrero?

En España:

• En 1978 se rompe el consenso sobre la Constitución Española. El PSOE abandona la presentación.

• En 1983 se abren las puertas del renovado Palacio de El Pardo en Madrid, destinado en un futuro a ser residencia de los jefes de Estado extranjeros de visita en España

• En 1985 los cobardes de la banda terrorista ETA asesinan a Carlos Díaz Arcocha, líder de la Ertzaintza

• En 2003 el río Ebro, el más caudaloso del país, inunda varios municipios y obliga a la expulsión de cerca de un millar de persona

• En 2005 comienza el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que pretende regularizar la situación de cerca de un millón de trabajadores extranjeros residentes en España

En el mundo:

• En 1964 The Beatles visita por primera vez Estados Unidos, donde aún no son muy conocidos; la gira y las apariciones en The Ed Sullivan Show son un éxito y representan su compromiso global

• En 1965 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comienza a usar napalm sobre Vietnam del Norte

• En 1984 el presidente Ronald Reagan anuncia la retirada de los marines de los barcos anclados frente a Beirut

• En 1989 José Manuel Abascal gana la medalla de plata en los 1500 metros lisos en el Campeonato Mundial de Atletismo

• En 1997 Estados Unidos veta un proyecto de resolución de la UE del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra los planes israelíes de construir un barrio judío en Jerusalén Este

¿Quién nació el 7 de febrero?

En España:

• En 1913 nace Ramón Mercader, agente del servicio de seguridad soviético NKVD

• En 1956 nace José Ortega Heredia, cantante

• En 1984 nace Juanlu Hens, futbolista

• En 1985 nace David Mateos Rocha, futbolista

• En 1992 nace Sergi Roberto, futbolista

En el mundo:

• En 1812 nace el escritor Charles Dickens, autor de "David Copperfield" o "Historia de dos ciudades"

• En 1962 nace David Bryan, teclista de Bon Jovi.

• En 1966 nace Kristin Otto, nadadora

• En 1978 nace Ashton Kutcher, actor

• En 1987 nace Kerli, pianista y cantante

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 7 de febrero?

Horóscopo nacidos el 7 de febrero.

Los nacidos el 7 de febrero son Acuario. Los Acuario son imaginativos, idealistas e intuitivos. El signo de la cruz fija del elemento Aire - Acuario es cambiante por naturaleza, pero no les gusta el cambio, lleno de contradicciones. Un rebelde deslumbrante, Acuario es proclive a las variaciones de humor, a veces distinguido, a veces desidioso, carece de disciplina propia, es enérgico y tiene un carácter deslumbrante. No puede soportar tareas rutinarias y aburridas. La independencia es la condición principal de los nacidos bajo este signo.

Santoral del día 7 de febrero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Ricardo celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Ricardo rey, noble de Wessex, y también es la onomástica de San Teodoro de Heraclea, San Partenio, San Máximo de Nola, San Lucas el Joven, San Lorenzo de Siponte, Santa Juliana de Florencia, San Juan de Triora Lantrua y San Gil María de San José (Francisco) Pontillo.

¿Quién falleció el 7 de febrero?

En España:

• En 1890 fallece Claudio Moyano, político

• En 1916 fallece Josep Torras i Bages, obispo impulsor del catalanismo

• En 1921 fallece Lucas Mallada, geólogo, paleontólogo y escritor

• En 1934 fallece Rogelio Vigil de Quiñones, médico y militar

• En 1978 fallece Blas Pérez González, político y jurista

En el mundo:

• En 1823 fallece Ann Radcliffe, novelista británica

• En 1938 fallece Harvey Firestone, industrial

• En 1999 fallece Hussein I, rey jordano

• En 2007 fallece Beatriz Thibaudin, actriz

• En 2021 fallece Ron Wright, político

¿Qué se celebra el 7 de febrero?

Hoy se celebra:

• Día de la Independencia de Granada

• Safer Internet Day o Día Internacional de Internet Seguro

• Día Internacional de mandar una carta a un amigo

• Día nacional Forestal en Madrid

• Día aniversario del Tratado de Maastricht