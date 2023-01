Efemérides del 8 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 8 de enero? .

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 8 de enero:

● En 1776 una flotilla británica se hace con el puerto de Egmont en las islas Malvinas, hasta entonces en manos de España

● En 1824 Fernando VII funda la Policía General del Reino, antecesora de la actual Policía Nacional de España.

¿Qué pasó el 8 de enero?

En España:

● En 1870 se publica el primer número del periódico satírico Las Escobas

● En 1885 España firma un tratado de paz y amistad con la República de Ecuador

● En 1924 se suspende la inmunidad parlamentaria por real decreto

● En 1941 José Luis Sáenz de Heredia estrena su película Raza

● En 1968 Belmez gana el concurso ‘Un millón para el mejo’

En el mundo:

● En 1920 se da por finalizada la huelga de 1919 en EE.UU.

● En 1937 entra en vigor la tercera Ley de Neutralidad en Estados Unidos

● En 1958 gana el Campeonato Nacional de Ajedrez, Bobby Fischer con tan sólo 14 años

● En 1993 el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos se enfrenta a los somalíes

● En 1996 ante la muerte de miles de niños en orfanatos Unicef exige a China explicaciones urgentes

¿Quién nació el 8 de enero?

En España:

● En 1957 nace Nacho Duato, bailarín y coreógrafo

● En 1979 nace David Civera, cantante

● En 1986 nace David Silva, futbolista

● En 1997 nace Julen Arellano, futbolista

● En 2000 nace Dani Albiar, futbolista

En el mundo:

● En 1912 nace José Ferrer, actor y cineasta puertorriqueño

● En 1935 nace Elvis Presley, cantante y actor estadounidense

● En 1942 nace el físico Stephen Hawking

● En 1947 nace el compositor, cantante, y actor británico, David Bowie

● En 1979 nace Sarah Polley, actriz canadiense

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 8 de enero?

Los nacidos el 8 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 8 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Gúdula celebran su santo gracias a que hoy es el día de Santa Gúdula, y también es la onomástica de San Severino abad, San Paciente, San Lorenzo Giustiniani, San Jorge eremita, San Erhardo, San Apolinar, San Natalán, San Máximo obispo y San Alberto obispo.

¿Quién falleció el 8 de enero?

En España:

● En 1934 fallece Pedro Ibarra Ruiz, arqueólogo, investigador, escritor y pintor

● En 1990 fallece el poeta Jaime Gil de Biedma

● En 2011 fallece Juan Piquer Simón, cineasta, productor y guionista

● En 2012 fallece Manuel Mota, diseñador de moda

● En 2002 fallece Pilar de Borbón, aristócrata española, infanta de España y duquesa de Badajoz

En el mundo:

● En 1337 fallece Giotto di Bondone, pintor renacentista

● En 1642 fallece el astrónomo Galileo Galilei

● En 1896 fallece Paul Verlaine, poeta francés

● En 1996 fallece François Mitterrand, político francés

● En 2015 fallece Andraé Crouch, cantante de góspel estadounidense

¿Qué se celebra el 8 de enero?

Hoy se celebra:

● Jackson Day en EE.UU.

● En las Islas Marianas del Norte celebran el Día de la Commonwealth

● Fiesta de Navidad en Moldavia

● Día Nacional Takai en Niue

● Día de la diócesis de Cuzco en Perú

● Día de la comuna de Puente Alto en Chile