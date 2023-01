Efemérides del 9 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 9 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 9 de enero:

● En 1923 inventa el autogiro Juan de la Cierva

● En 1951 la Organización de las Naciones Unidas inauguran su sede en Nueva York

¿Qué pasó el 9 de enero?

En España:

● En 681 comienza el XII Concilio de Toledo

● En 1316 tras la muerte de su sobrino Juan I, Felipe V se convierte en rey de Navarra y Francia

● En 1875 llega a Barcelona a bordo de la fragata Navas de Tolosa, procedente de Marsella, el rey Alfonso XII

● En 1887 el Alcázar de Toledo queda casi totalmente destruido tras un brutal incendio

● En 1959 tras reventar una presa del embalse de Vega de Tera en el pueblo zamorano de Ribadelag, mueren 150 habitantes

En el mundo:

● En 1880 Oregón y Washington quedan devastada tras una gran nevada

● En 1991 se celebra una Conferencia de Paz de Ginebra para tratar de encontrar una solución pacífica a la invasión iraquí de Kuwait entre representantes de Irak y EE.UU.

● En 1997 mueren 29 personas tras estrellarse un avión Comair Embraer EMB 120 en el aeropuerto metropolitano de Detroit

● En 1999 queda patentado el PageRank, una familia de algoritmos basada en software de Google

● ​En 2007 Steve Jobs anuncia el lanzamiento del iPhone

¿Quién nació el 9 de enero?

En España:

● En 1851 nace Luis Coloma, jesuita español, escritor y periodista

● En 1957 nace Manuel Sarabia, futbolista y entrenador

● En 1970 nace Tonino Carotone, cantautor

● En 1974 nace Jesulín de Ubrique, torero

● En 2001 nace Eric García, futbolista

En el mundo:

● En 1908 nace Simone de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa

● En 1913 nace Richard Nixon, presidente estadounidense

● En 1927 nace Rodolfo Walsh, escritor, periodista, traductor, dramaturgo,ry militante político argentino

● En 1941 nace Joan Baez, cantante estadounidense

● En 1944 nace Jimmy Page, guitarrista de la banda británica Led Zeppelin

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 9 de enero?

Los nacidos el 9 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 9 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Eulogio celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Eulogio de Córdoba, y también es la onomástica de Santa Teresa Kim, San Marcelino obispo, San Honorato de Buzançais, San Felano, San Eustracio taumaturgo, Santa Águeda Yi Sosa, San Adriano abad y Santa Lucrecia de Córdoba.

¿Quién falleció el 9 de enero?

En España:

● En 1798 fallece Pedro Pablo Abarca de Bolea, militar

● En 1853 fallece Juan Nicasio Gallego, sacerdote y poeta

● En 1895 fallece Nicolás Régules, militar y político

● En 1991 fallece Antonio León Ortega, escultor

● En 2014 fallece Salvador Llopis, futbolista

En el mundo:

● En 1324 fallece Marco Polo, mercader veneciano y viajero

● En 1799 fallece Maria Gaetana Agnesi, matemática italiana

● En 1848 fallece Caroline Herschel, astrónoma alemana

● En 1873 fallece Napoleón III, emperador entre 1852 y 1870 y militar francés

● En 1936 fallece John Gilbert, actor estadounidense

¿Qué se celebra el 9 de enero?

Hoy se celebra:

● Día del Ascenso en Globo en EE.UU.

● Día de los Mártires, duelo nacional en Palaos

● Día de los Mártires, duelo nacional en Panamá

● Día de San Juan de la Frontera, actual Ayacucho en Perú

● Día de la independencia de Ginebra, Suiza