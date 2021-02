En inglés, cuando queremos hablar de una expresión o una frase tipo, mencionamos el término “idiom”. Este término se aplica a refranes o modismos que, en muchos de los casos y debido a su misma esencia metafórica y no literal, son muy difíciles o incluso imposibles de traducir de manera literal.

En este artículo vamos a conocer las 10 expresiones de negocios en inglés que te van a resultar de mayor utilidad para desenvolverte con soltura en este ámbito. Por ello, os acercamos los 10 mejores business idioms para mejorar tu nivel de inglés de los negocios.

Las 10 expresiones de negocios más útiles en inglés

1- To think outside the box

Con esta expresión nos referimos a pensar en una solución que no sería lo que primero que viene a la cabeza cuando piensas en ella o una solución que sea inusual e infrecuente o una manera creativa de resolver un problema que se nos presenta.

Ejemplo: We don’t have a lot of money to spend on our marketing campaign so we need to think outside the box to find a way of reaching new customers.

2- Raise the bar

Esta expresión se refiere a aumentar los estándares o expectativas, normalmente al lograr o crear algo mejor de lo que ha existido previamente en la compañia. Algo así como “superar las expectativas”.

Ejemplo: The new service is getting great reviews. It looks like the bar has been raised for the competition.

3- Put one’s cards on the table

Al hacer uso de esta expresión, lo que se quiere comunicar es que se está siendo completamente sincero, veraz, claro o transparente en una negociación, sin engaños ni medias tintas.

Ejemplo: I had to put my cards on the table and let him know I wasn’t willing to share my commissions.

4- Rock-bottom offer

Este “idiom” en particular se refiere al precio más bajo que la parte negociadora está dispuesta a ofrecer a cambio de algo.

Ejemplo: $9.3 million is a rock-bottom offer for this product. Take it or leave it, it’s our final deal.

5- Go the extra mile

Algo básico de ser un buen profesional es siempre dar lo mejor de ti y en algunos casos para poder completar un proyecto debes dar hasta lo último para lograrlo, incluso algo más. Si alguna vez has hecho esto, entonces puedes hacer uso de esta expresión.

Ejemplo: We go the extra mile for our customers. If someone is dissatisfied with a buy, we refund their money and offer them a big discount on their next purchase.

6- To pull a few strings

Mover unos hilos, utilizar tus contactos o influencia a tu favor para conseguir el resultado deseado en una situación.

Ejemplo: -His son used to do business with the manager, so he must have pulled a few strings for him.”

7- To bite off more than you can chew

Si pones mucha más comida en tu boca de la que puedes masticar, te puedes atragantar. Ocurre lo mismo si aceptas mucho más trabajo del que puedes abordar, o si aceptas un proyecto muy grande o muy complicado; en ambos casos se te complica hacerlos bien. Esto se llama “biting off more than you can chew”.

Ejemplo: Designing a new website all by myself is a real challenge. I might have bitten off more than I can chew.

8- To get your foot in the door

Hace referencia a aprovechar una pequeña oportunidad a través de la cual posteriormente vas a disponer de la oportunidad de crecer.

Ejemplo: This part-time work has allowed Frank to get his foot in the door and he hopes it will lead to a full-time job.

9- Big picture

Cuando se trata de trabajo, debes ver el panorama completo de una situación, ya que de esta manera el proyecto posiblemente sea más exitoso ya que tendrás la perspectiva completa del problema y así lo podrás abordar de forma óptima.

Ejemplo: The manager gave us all the big picture this morning, and I’m not confused anymore.

10- The cash cow

Todas las empresas poseen un producto o servicio que es el que más ingresos genera a la compañía. En este caso, a esta parte del negocio se le denomina“cash cow”, algo así como la joya de la corona, la gallina de los huevos de oro del negocio.

Ejemplo: The new product became immediately the company’s cash cow.

