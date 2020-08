Aprende español con un curso online este verano

Llega el verano, tiempo de calor, relax y mucha playita, pero… ¿quieres hacer algo más y aprovechar el tiempo? ¡Aprende español con un curso! Pero… ¿te rentará un curso online? ¡Descubrámoslo!

Los cursos de español online de hoy en día están muy lejos de los tradicionales paquetes de aprendizaje en casa basados en CD. Aunque muchos cursos de español online incorporan herramientas de autoaprendizaje como vídeos, pruebas, pistas de audio y ejercicios interactivos, algunos también incluyen un elemento humano innovador.

Beneficios de estudiar en línea

La agitada agenda de muchos profesionales, estudiantes o personas con familia a menudo deja poco tiempo libre para ir a las clases de español. Los cursos en línea proporcionan una forma flexible y que ahorra tiempo para aprender en casa, durante la hora de la comida, o incluso mientras se está sentado en la playa. ¿Cuántas veces podremos estudiar desde casa aprendiendo lo mismo que en un centro especializado?

Y de la misma manera que los cursos en línea liberan tiempo, también ahorran dinero. Si eliges un buen curso de español en línea, podrías beneficiarte de una enseñanza de alta calidad a menos de la mitad del costo de las clases grupales presenciales en tu país de origen.

Acceder a una conversación en vivo con profesores nativos es probablemente el mayor beneficio de estudiar español en línea, siempre y cuando elijas un curso que tenga esta característica. Las clases electrónicas en vivo hacen que el aprendizaje sea menos solitario, te acostumbras a los acentos de los hablantes nativos y es más probable que te mantengas fiel a tus objetivos de estudio.

Además de las ventajas mencionadas previamente, estudiar desde casa nos permite organizarnos de la forma en la que nosotros queramos. Sin horarios fijos, sin compromisos. ¿Que esta semana te vas de vacaciones a las Maldivas y no quieres estudiar? ¡No pasa nada! El ritmo lo pones tú.

Mejora tus habilidades antes de ir a estudiar español en España

¿Planeas un viaje a España para estudiar español? Adquirir un curso online antes de partir es una excelente manera de refrescar y aumentar la confianza.

La revisión de la gramática y el vocabulario es importante, pero tener la oportunidad de escuchar los acentos nativos antes de aterrizar en España te "sintonizará" con los matices del idioma.

La mayoría de las personas que viajan a España para una experiencia de inmersión lo hacen para mejorar sus habilidades de escucha y habla. Los cursos de español online no son lo mismo que vivir en España, por supuesto, pero pueden ser la siguiente mejor opción, para que te acostumbres a la forma de hablar de los nativos españoles. Puede darte una clara ventaja, para cuando finalmente llegues a España y necesites comunicarte en español todo el tiempo.

Los programas de español online también te permiten seguir tu progreso, a través de pruebas y herramientas de estudio interactivas, para que conozcas tus puntos fuertes y débiles. Esto a su vez te dará más enfoque durante tu experiencia de inmersión en el extranjero.

¿A qué esperas? ¡Adquiere tu curso online ahora mismo y empieza a aprender español online disfrutando desde donde quieras y cuando quieras! Nunca aprender un idioma había sido tan fácil, ¿a que no? ¡Ya no tienes excusa! Aprovecha este verano, y viaja en los próximos meses a España para sumergirte en un país lleno de buena gente, increíbles paisajes y cómo no, una gran gastronomía. Porque… no pensabas irte de España sin probar una buena tortilla española, un buen bocadillo de jamón serrano o un plato de paella, ¿no?