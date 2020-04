Aprender español, una experiencia on line con enfoque humano y excelencia académica

El e-learning está creciendo y suma herramientas para aprovechar mejor tiempos e intereses. Expanish ofrece más que un curso web: es una espacio de encuentro para conocer gente de diferentes culturas y, al mismo tiempo, sumergirse en esta lengua que hablan más de 580 millones de personas en el mundo.

Aprendemos cuando nos conectamos emocionalmente y, en este sentido, el factor humano es clave en el momento de incorporar una nueva lengua. La escuela de español Expanish es líder en este tipo de experiencias y desde hace 13 años cuenta con un método de aprendizaje -on line y personalmente- que garantiza el éxito: relaciones personales, encuentro con pares de todo el mundo y docentes que hacen un seguimiento detallado para incorporar el idioma de la mejor manera.

Más allá de los encuentros clásicos cara a cara, desde hace ya algunos años el e-learning es una tendencia en crecimiento en todo el mundo, y el mundo de los idiomas no es una excepción. Cada vez más universidades, escuelas e instituciones generan propuestas enfocadas en el mundo on line y aprovechan el uso tan extendido de la tecnología para ofrecer nuevas experiencias, todo desde casa con solo una computadora, tablet o teléfono celular. De esta manera se puede optimizar el tiempo y acomodarlo a nuestras tareas, e incluso volverlo más provechoso si no podemos salir de casa. Según un estudio hecho por la Online Business School, el e-learning es un mercado que no para de crecer: desde 2001, tuvo casi un 8% de crecimiento anual, multiplicando las posibilidades y plataformas. En Latinoamérica, el 38% de las empresas lo usan para entrenar a sus equipos, de acuerdo a un informe de la consultora Kaagan Research.

Pero no cualquier propuesta on line es satisfactoria, y cada vez existen más opciones que agrupan conjuntos de conocimientos para ser adquiridos. La diferencia está en la disposición del contenido, la interacción y, sobre todo, la capacidad de aprovechar los recursos on line y aplicarlos a clases dinámicas, en vivo y con intercambio con compañeros.

Expanish se diferencia porque ofrece esta experiencia. Es el lugar ideal para empezar un curso de español on line y compartir un buen momento, tener clases divertidas y poder vivir el “método comunicativo”, que propone hablar desde el primer momento.

El reconocimiento de Expanish no es solo on line: con sedes físicas en barrios céntricos de Barcelona y Buenos Aires, la escuela tiene el respaldo del Instituto Cervantes, de la Asociación Internacional de Centros de Idiomas (IALC) y de los Star Awards, una suerte de premios “Oscar” de enseñanza de idiomas en el mundo. Todo es resultado de su propuesta, construida a partir de la excelencia académica y la calidad de sus profesores.

Así, con sus cursos on line que empiezan todos los lunes se puede aprender cómo mantener un diálogo para ir de compras, preguntar indicaciones sobre cómo moverse de un lado a otro y hasta participar de un debate de ideas; al mismo tiempo que se conoce compañeros de distintos países y se intercambian intereses y objetivos que acortan las distancias. La clave, aseguran desde la escuela, es el incentivo para hablar desde el día uno apoyados por los docentes, que tienen más de 10 años de experiencia.

Una opción para cada necesidad

Los cursos de español on line empiezan todos los lunes del año y se pueden adaptar a los intereses de cada estudiante. Se puede elegir la opción grupal o individual, y con clases standard, intensivas y superintensivas. Todas incluyen 4 horas de clases a través de videos en vivo, con compañeros o personalizadas, y 10 horas de ejercitación guiada. En las modalidades intensivas, además, se suman más horas de práctica en videoconferencia y la opción de un workshop más adelante.

Para acelerar el aprendizaje, la mejor opción es tomar clases individuales a distancia y Expanish ofrece propuestas con 5, 10 ó 15 clases personalizadas vía webcam. Esta forma de aprender español on line puede resultar atractiva para profesionales que quieran ampliar sus herramientas laborales y, en este sentido, hay cursos de español con foco en distintas áreas: medicina, negocios o docencia, por ejemplo. Los horarios son flexibles y todas las modalidades tienen su certificado al completar cada nivel.

Si el objetivo es aprender español a partir de un interés específico, también cuenta con variedad de workshops. Hay un taller de cine en español para quienes adentrarse en el mundo del séptimo arte y mejorar la lengua, o un taller de fútbol en español para los seguidores de este deporte que suma fanáticos en todo el mundo. También se puede optar por talleres específicos de fonética, pronunciación y hasta catalán básico. Para ampliar la información, se puede visitar la web de la escuela.