Aprender italiano: Descubre Italia como un nativo

En los últimos años, la lengua italiana se ha posicionado como la cuarta lengua extranjera más estudiada en el mundo, siendo el inglés, el francés o el español los idiomas que las encabezan.

No hay duda que Italia es el mejor lugar para aprender italiano y así lo creen muchas personas que cada año se dirigen al país de la bota para mejorar sus conocimientos. Pero, una vez en Italia, ¿qué es lo que pueden hacer para acabar dominando una lengua que cada vez habla un mayor número de personas? A continuación te damos algunas ideas:

Hacer un curso de inmersión lingüística

A fecha de hoy, muchas escuelas están ofreciendo cursos de inmersión. Se trata de cursos intensivos en los que se encuentran estudiantes de diferentes nacionalidades con un único objetivo: mejorar sus conocimientos de la lengua italiana. Estos cursos suelen estar divididos en dos partes. Por la mañana, se dan lecciones de lengua en los que se practica la comprensión oral, pero también la gramática y la comprensión escrita. Y, por la tarde, se llevan a cabo actividades para conocer las costumbres, la gastronomía, el folclore o la región italiana en la que se hospedan los estudiantes. Durante estas actividades, la lengua vehicular es el italiano, por lo que, al acabar la estancia, el estudiante ha mejorado su nivel ostensiblemente y lo ha hecho divirtiéndose, es decir, estando en contacto con otros estudiantes de diferentes culturas.

Hacer un intercambio de idiomas

El intercambio de idiomas con italianos puede ser otra oportunidad para aprender la lengua de una manera dinámica y distraída. Hay escuelas que organizan intercambios en los que se encuentran personas de lenguas internacionales como ingleses, franceses o españoles, con ciudadanos italianos, deseosos de compartir su cultura y aprender de la de los demás. En general, los intercambios se cronometran con un reloj, es decir, que cada 15 minutos se cambia de lengua para que todos tengan la oportunidad de practicar. Actualmente existen plataformas por Internet que organizan intercambios lingüísticos en bares o en establecimientos de la ciudad. Por lo que podemos garantizar, sin ningún tipo de duda, que el intercambio está de moda ya que es una herramienta útil que permite al estudiante dominar la lengua y aprender divirtiéndose y creando lazos de amistad.

Ir de Erasmus

En el último año, el número de estudiantes que ha elegido Italia como país de destino en el programa Erasmus Plus ha aumentado un 10%. Verdaderamente, es un éxito si tenemos en cuenta que el italiano compite con lenguas como el francés y el inglés que se hablan en todo el continente africano y en países tan importantes como EE. UU. y Australia. No hay duda de que el italiano está de moda y la razón principal es que su cultura atrae a los que vienen a visitarnos. El Programa Erasmus Plus brinda la oportunidad de conocer la lengua con profundidad, ya que se asiste a la universidad y las clases son en lengua italiana.

¡Aprende italiano de una forma fácil y divirtiéndote! ¡Ven a Italia!