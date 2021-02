¿Por qué está en auge la formación de técnico de emergencias sanitarias?

Te comentamos algunas de las razones por las que la formación profesional para técnicos en emergencias sanitarias está en claro auge en estos momentos. Sigue leyendo e infórmate.

Porque es accesible para casi cualquier persona

En primer lugar, tenemos que afirmar que el ciclo formativo de técnico en emergencias sanitarias es una especialidad de FP grado medio, lo que supone que cualquier persona que haya cursado la Educación Secundaria Obligatoria puede acceder él y obtener una formación que, sin lugar a dudas, puede serle muy útil a la hora de labrarse una carrera profesional.

Porque aumenta la empleabilidad

No en vano, desde hace unos años es obligatorio que todos lostrabajadores que intervienen en una emergencia sanitaria (desde quien conduce la ambulancia hasta el que asiste a los médicos y enfermeros) cuenten con la titulación que acredite que pueden realizar su trabajo con todas las garantías, lo que ha convertido al ciclo formativo de grado medio técnico en emergencias sanitarias en uno de los más demandados del sistema educativo de nuestro país.

El vídeo del día IAG pierde 6.923 millones en 2020 frente a beneficios de 2019 por el Covid

Es decir, que optar por el ciclo formativo que capacita para ser técnico en emergencias sanitarias es sinónimo de poder ser candidato a un trabajo al que es imposible de acceder si no se cuenta con una formación especializada que todavía no está lo suficientemente extendida como para que quienes disponen de ella no encuentren un empleo con relativa facilidad.

Porque sirve para ayudar a otras personas

Además, es evidente que el trabajo de un técnico en emergencias sanitarias consiste, fundamentalmente, en ayudar a aquellas personas que se encuentran en una situación en la que necesitan de la ayuda de un profesional, de forma que el ciclo formativo que capacita para realizar ese trabajo se ha convertido en uno de los preferidos para quienes buscan ganarse la vida de una forma solidaria para con el resto de la sociedad.

De hecho, la mayoría de los técnicos en emergencias sanitarias que se encuentran activos en la actualidad declaran que están completamente satisfechos con la labor que realizan, pues ayudar a las personas a salir de situaciones difíciles les reporta una satisfacción personal que no podrían obtener en otro tipo de empleos.

Por las prácticas profesionales

Por último, es de destacar cómo las prácticas profesionales son obligatorias en absolutamente todos los ciclos formativos que oferta el sistema educativo de nuestro país y que en el caso del de técnico en emergencias sanitarias tienen lugar en los mejores hospitales del lugar donde resida el estudiante, lo que supone que una vez que haya terminado sus estudios habrá tenido un contacto real con la profesión que va a realizar y estará más que preparado para poder enfrentarse a las distintas situaciones que puedan darse mientras trabaja.

Así pues, no es posible más que terminar diciendo que la formación de técnico en emergencias sanitarias está en auge por constituir uno de los ciclos formativos de grado medio más accesibles y atractivos de cuantos hay en el mercado educativo español, por lo que no sería de extrañar que en los próximos años aumente todavía más su demanda.