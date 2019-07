Brexit: ¿Seguiremos yendo a Inglaterra a estudiar inglés?

Durante muchos años, y por razones obvias, Inglaterra ha sido el destino predilecto de miles de españoles a la hora de estudiar y mejorar su inglés en cursos tanto para jóvenes estudiantes cuyos padres invertían en que sus hijos mejorasen su nivel de inglés, como para adultos ávidos de mejorar o perfeccionar sus conocimientos de la lengua de Shakespeare con vistas a su mejora y desarrollo profesionales. Pero la pregunta a la espera de que se consume el Brexit es si los cursos de inglés en Inglaterra seguirán siendo la elección favorita para este tipo de experiencias formativas en países de habla inglesa.

La cuestión no es baladí ya que la eventual salida de Reino Unido de la UE puede llevar implícita el que experiencias o viajes como este puedan perder atractivo para usuarios de este tipo de servicios de países comunitarios como el nuestro. Después de todo, no podemos olvidar que otros países de la UE como Irlanda o incluso la pequeña isla de Malta ofrecen este tipo de experiencias contando también con el importante valor añadido de ser países de habla inglesa.

Diferentes ciudades donde poder estudiar

Además de la capital Londres, ciudades como las históricas Oxford y Cambridge o ciudades costeras como Brighton y Eastbourne llevan décadas atrayendo a estudiantes de todas las edades y países europeos a mejorar su nivel de inglés con estos cursos. Una bien consolidada y que mueve bastante dinero a su alrededor. Con el Brexit, al igual que ocurrirá con el resto de transacciones financieras entre la UE y Gran Bretaña, todo este negocio puede verse afectado. O quizá no, tal y como afirman fuentes bien autorizadas dentro del sector.

Una de esas fuentes con muchos años de experiencia a la hora de organizar estos cursos de inglés, no solo en Inglaterra sino también en otros países de habla inglesa, es la compañía EF Languages. Desde la empresa aseguran que el volumen de reservas y negocio de sus cursos en diferentes localizaciones de Inglaterra no se han visto por el momento afectados por el inminente Brexit. Segùn ellos, la demanda de sus cursos de inglés en Inglaterra no deja de aumentar no solo desde el mercado español, sino también desde otros mercados europeos.

De acuerdo a las estimaciones de EF Languages, Inglaterra sigue topando las preferencias de sus clientes a la hora de decidirse por un curso de inglés en el extranjero. Y ello a pesar de que el portfolio de destinos para sus cursos incluye otros lugares de indudable atractivo como Irlanda y Malta dentro de Europa, pero también a países como Estados Unidos, Canadá, Australia o Sudáfrica.

Mejorar tu inglés y vivir una experiencia única

Sea cual sea el destino, estos cursos de inglés en el extranjero presentan una oportunidad extraordinaria de mejorar y perfeccionar nuestro nivel de inglés en un entorno en el que durante varias semanas o meses tenemos acceso a instalaciones de primerísimo nivel, con un programa educativo con laboratorios multimedia, profesores nativos, estudiantes de diferentes países y múltiples actividades en nuestro tiempo libre que implican la interacción con gente de ese país y la consiguiente práctica de la lengua inglesa.

Son muchos los que aseguran que, a largo plazo, invertir en experiencias formativas como esta pueden resultar incluso más económicas que la inversión en cursos online o en centros de idiomas en nuestro país. Después de todo, pasar un tiempo estudiando inglés en el extranjero lleva implícita una total inmersión en la lengua con el que las experiencias anteriormente citadas no pueden competir. Una inmersión lingüística unida a una experiencia diferente fuera de casa que nos da la ocasión de aspirar a mejores cotas de progresión laboral, tanto para jóvenes estudiantes como consagrados ejecutivos de empresa. Nos guste o no, la lengua inglesa forma parte de nuestra vida diaria y su dominio y uso fluido se antojan imprescindibles en el competitivo mundo laboral en el que nos movemos.