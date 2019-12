Guía completa sobre el certificado de Manipulador de Alimentos

En los últimos años, el mercado laboral se ha recuperado, pero las cifras del desempleo siguen aún altas. Con el fin de buscar nuevos horizontes, o bien poder mejorar los actuales, muchas personas buscan ampliar sus estudios y buscar nuevas titulaciones.

Y, en un país en donde, debido al turismo, la restauración tiene una amplia oferta laboral, a la vez que también existe una amplia industria alimentaria, obtener el Carnet de Manipulador de Alimentos puede ser una buena alternativa a encontrar un trabajo o mejorar la situación de muchos trabajadores.

Para quien es obligatorio el Carnet de Manipulador de Alimentos

Es obligatorio para todos aquellos trabajadores y trabajadoras del sector alimentario que formen parte de la cadena de producción, elaboración o suministro de alimentos, sea en la fase que sea. Esta obligación se impone a varios sectores, pero siempre relacionados con el ámbito alimentario: negocios de hostelería, supermercados… a la vez que genera un gran número de perfiles profesionales a quieres se les exige esa titulación: cocineros, ayudantes de cocina, auxiliares de cocina, camareros, reponedores, carniceros, pescateros, dependiendientes, promotores y muchos más.

La responsabilidad de que una persona trabaje en este campo y no tenga la titulación de Manipulador de Alimentos recae sobre la empresa contratante, de manera que, esta titulación puede ser interesante para cubrir una vacante y estar debidamente titulado para ocuparla.

¿Cuál es el objeto de esta titulación?

La finalidad de este título es garantizar una higiene personal adecuada de quienes manipulan alimentos, evitando así la contaminación de los alimentos. Todas las personas que entren en contacto con estos productos deben destacar por una higiene muy cuidada, a la vez que saber utilizar los alimentos correctamente, impidiendo que éstos se puedan contaminar de alguna manera.

Para el trabajador, el estudiar un Curso de Manipulador de Alimentos le aporta versatilidad, al ser válido para acreditar a una persona en cualquier punto de la cadena alimentaria, al permitir que pueda trabajar en cualquier puesto de trabajo que guarde relación directa o indirecta con el ámbito de la alimentación.

Trabajos en donde necesitas el carnet de manipulador

Como puede verse, los sectores en donde es necesario disponer de esta formación es amplísimo. Es interesante que cada persona valore si en nuestro actual puesto de trabajo se da la circunstancia de que exista esta vinculación con la manipulación de alimentos, para abrir una posible ventana a un ascenso sobre la actual situación laboral.

Algunos sectores en donde es obligatoria esta titulación, que no todos, son: hostelería, restauración, alimentación, residencias geriátricas, transporte y distribución, almacenes, guarderías, comercio minorista, industria transformadora, comedores escolares…

Cómo conseguir el carnet de manipulación de alimentos

Conseguir el certificado de Manipulador de Alimentos es muy sencillo, ya que puede hacerse de manera presencial y online y su precio es realmente económico. También algunas empresas (normalmente grandes empresas) tienen departamentos especializados en formación interna que se encargan de formar en esta y otras materias a sus empleados.

Ámbito legal

En cualquier caso, el curso debe hacerse de acuerdo a la Normativa vigente. Y en esto es importante que desde la última revisión legislativa se ha modificado el sistema de formación para la obtención del carné de manipulación de alimentos. En la actualidad se emite un certificado o diploma formativo por organismos y empresas especializados, en el que se acredita que una persona ha recibido la formación adecuada.

Este certificado es válido para cualquier sector vinculado a la alimentación y a nivel nacional. Puedes encontrar cursos específicos para determinados sectores, pero la realidad es que esta especialización tendrá el mismo valor, sin poder conocer la materia de un modo más amplio, porque en la actualidad ya no se realizan de manera oficial los cursos por sectores y siempre queda la empresa para dar una formación concreta en una especialidad si fuera necesario.

Lo normal es que la empresa contratante solicite al trabajador que tenga la titulación adecuada para manipular alimentos, pues, como hemos dicho, dicha empresa es la responsable directa de que el trabajador posea dichos conocimientos. Ante una inspección de Sanidad, el responsable del cumplimiento de la normativa son los empresarios y de que los trabajadores tengan tanto una buena formación, como de ponerla en práctica.

A nivel internacional, en general su validez depende de la legislación de cada país, de manera que no se puede decir con rotundidad si el título español es válido a nivel internacional o que sea necesario ampliar la titulación española con una formación específica. Sí es válido estando traducido en Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda, el conocido Food Hygiene Course For Catering.

Así, vemos que esta titulación puede suponer una ampliación muy grande de miras laborales y que también puede permitir el ascenso o cambio en las funciones laborales dentro de una misma empresa.

Piensa si este es tu caso y si puede ayudarte.