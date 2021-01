El CEU entrega los XXIV premios Ángel Herrera: Raniero Cantalamessa, Rafa Nadal y Hermanita de los Pobres entre los galardonados

El pasado 22 de enero se celebró la XXIV Edición de los Premios CEU Ángel Herrera, galardones que se crearon en 1997 con el objetivo de reconocer las diferentes categorías de personas, instituciones y empresas que han destacado por su contribución a la mejora de la sociedad y la promoción del bien común.

Como años anteriores, la presentación del acto que se celebró de manera online, sin público debido a las restricciones del Covid, corrió a cargo de Ángel Expósito, director de la Linterna (Cope). “Cuando se aporta tanto a los demás, su valor es infinito”, dijo en referencia a los premios.

Antes de dar comienzo a la entrega de premios, Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU recordó que estos premios llevan el nombre de uno de los fundadores de la Institución, Ángel Herrera, que fue también una de las personas más influyentes del siglo XX y un ejemplo a seguir.

Premio CEU Alumni junior y senior

El premio Ángel Herrera Alumni junior ha recaído en Alberto Cabanes, CEO y Fundador de “Adopta un Abuelo” y alumni de Administración y Dirección de empresas de la Universidad CEU San Pablo. Su labor ha sido conectar generaciones para que nuestros mayores se sientan escuchados, acompañados y queridos por los más jóvenes a través de “Adopta Un Abuelo”.

“Este proyecto se inicia por el estrecho vínculo que he tenido con mis abuelos. Cuando fueron a una residencia, lo único que querían erapasar algún rato de conversación con su familia. Uno de los abuelos de esa residencia me dijo: Lo que a mí me gustaría es tener un nieto. Y así empezó Adopta un abuelo”, explicó Alberto. Han acompañado a más de 3.000 personas mayores y han realizado más de 40.000 horas de acompañamiento.

El premio Ángel Herrera Alumni senior se ha entregado a Sandra García-Sanjuan, fundadora y presidenta ejecutiva de Starlite y de la Fundación Starlite y alumni de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad CEU San Pablo. Esta Fundación ha conseguido mejorar las condiciones de vida, la salud y la educación de niños, familias y comunidades en riesgo de exclusión.

“A veces eres más útil ayudando desde arriba, consiguiendo los recursos y los fondos para poder hacer un cambio sustancial de estas personas”, afirmó Sandra.

García-Sanjuan también ha relatado algunos proyectos que han llevado a cabo para ayudar a los más desfavorecidos, entre los que destaca la construcción de 24 escuelas en las zonas más deprimidas de México.

Premio al mejor trabajo periodístico en materia educativa

El premio Ángel Herrera al mejor trabajo periodístico en materia educativa se ha entregado a la periodista Olga Rodríguez Sanmartín por su por su artículo “Escuelas que alimentan familias”. El reportaje trata el tema de la labor de los centros educativos, que va más allá de la enseñanza, convirtiéndose en un importante apoyo para las familias.

“Me llamó la atención en el reportaje las carencias que tenían las familias tras estar confinadas por el Covid. El artículo desmonta la idea de que la escuela concertada es solo para familias pudientes”, explica Olga. Y es que, en los colegios que ha visto, hay muchas familias de inmigrantes que viven en condiciones muy vulnerables.

Premio a la colaboración empresarial en el sector educativo

E lpremio Ángel Herrera a la colaboración empresarial en el sector educativo ha sido para Telefónica por su apuesta continuada por la educación a través de la tecnología y la innovación como vehículos de transformación social. Ha recogido el galardón José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica, quien agradeció el premio por reconocer el compromiso histórico de telefónica en la educación a través de la tecnología y la innovación.

El presidente ejecutivo de Telefónica también ha subrayado la necesidad de aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología a favor de una sociedad más inclusiva. “Este es uno de los desafíos más relevantes a los que nos enfrentamos”, ha afirmado. Álvarez-Pallete ha asegurado que vivimos uno de esos momentos en que las empresas deben actuar con valores y responsabilidad.

Premio a la innovación educativa en el sector tecnológico

El premio Ángel Herrera a la Innovación educativa en el sector tecnológico ha sido para LinkedInporque además de cumplir su objetivo de facilitar a las personas la búsqueda de empleo, estos últimos meses, ha elaborado un proyecto de formación online gratuito dirigido a los empleos con mayor demanda en el mercado.

Recogió el premio Ángel Sáenz de Cenzano, country Manager de España y Portugal.

Premio a la solidaridad, cooperación al desarrollo y emprendimiento social

El premio Ángel Herrera a la solidaridad, cooperación al desarrollo y emprendimiento social es para el proyecto Casas de rescate para niños en el Amazonas peruano de Hogar Nazaret, por el elevado impacto en el número de beneficiados, la continuidad en el tiempo e implicación social por su reinserción en su entorno familiar, el emprendimiento social y la solidez de la institución que lo representa. Ha recogido el premio el P. Ignacio María-Doñoro, oriundo de Bilbao.

Desde el Amazona se conectó el P. Ignacio y dijo: “Es la primera vez que nos dan un premio, porque realmente Dios y ellos son los protagonistas. Estos niños son unos campeones del amor y de la superación”, subrayó. A estos niños se les rescata de la explotación de distintas formas.

Premio ética y valores ex aequo

El premio CEU Ángel Herrera Ética y Valores ha recaído en las Hermanitas de los Pobres como símbolo de agradecimiento a la gran labor que desempeñan ejerciendo la hospitalidad con ancianos en los cinco continentes. Ellas promueven, defienden, cuidan y celebran la vida de manera desinteresada, desde el amor, el respeto y el valor que esta tiene

Ángel Expósito entrevistó a Sor Pilar, superiora de la Casa San José de Madrid, quien dijo que a “los ancianos hay que cuidarlos hasta el fin de su vida” y recordó la soledad con la que han vivido este tiempo de pandemia muchos ancianos.

También ha sido concedido al tenista Rafael Nadal, por su incuestionable trayectoria profesional y personal como referente para millones de personas, especialmente con su trabajo con el objetivo de reforzar a través del deporte la integración social y el desarrollo personal de niños y jóvenes.

En conversación online con Ángel Expósito sobre su trayectoria y sobre esta distinción, el tenista ha explicado que, “aunque todos los premios son bienvenidos, lo son especialmente cuando no son solo por causas deportivas, como en este caso ya que para mí lo más importante es ser buena persona.” Además, ha hecho un guiño a los estudiantes y los ha animado a continuar persiguiendo sus sueños desde la “humildad y la ambición sana que hay que tener para conseguir los objetivos que uno se propone. Además, ha señalado: “Ojalá que los valores que intento transmitir, sean un ejemplo adecuado para los jóvenes de todo el mundo”.

Premio a la difusión de la cultura católica es aequo

El premio CEU Ángel Herrera a la difusión de la cultura católica se ha concedido al cardenal Raniero Cantalamessa, por desempeñar durante años la gran tarea de perseguir la unidad cristiana, haciéndolo siempre desde reconocimiento de la importancia de la Palabra de Dios y de trabajar por el diálogo entre religiones.

“Me emociona que el reconocimiento me llegue de España, un país con el que me siento particularmente vinculado por cultura y por fe. He descubierto con placer que tengo algo en común con el P. Ángel Herrera: Ambos hemos estudiado en la Universidad de Friburgo en Suiza”, señaló.

Cantalamessa agradeció este premio, aunque “no sé si lo merezco” dijo, pero reconoció que el diálogo entre los cristianos y entre religiones siempre han tenido un lugar destacado en su ministerio.

El otro premio a la difusión de la cultura católica ha recaído en la Fundación Las Edades del Hombre, por la especial importancia a la conservación, investigación y difusión del patrimonio religioso de Castilla y León. Gracias a la cual más de 11 millones de personas han disfrutado de sus exposiciones en las que mostraban todo su trabajo. Recogió el premio, Mons. José María Gil Tamayo, obispo de Ávila y presidente de la Fundación.

La Fundación Universitaria San Pablo CEU, con más de 85 años de historia, es el grupo educativo privado más grande de España y cuenta con centros que cubren todas las etapas educativas. Los Premios CEU Ángel Herrera nacen con la intención de reconocer la labor social, docente e investigadora de personas o grupos pertenecientes a los diferentes centros del CEU y desde hace varias ediciones, premian también la labor de personas e instituciones externas.