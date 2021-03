Clases en línea: Los estudiantes Universitarios de España están desanimados por la nueva realidad

Las clases en línea son una realidad que todos estamos obligados a vivir, desde los países del tercer mundo hasta los más poderosos y España no es la excepción. La población estudiantil española no está de acuerdo con la nueva realidad educativa, consideran que no es la más apropiada.

La clases online representan un gran desafío para las instituciones educativas de cualquier nivel

Si las universidades están teniendo problemas para impartir clases online de calidad, la realidad para las instituciones educativas de nivel inferior es mucho más oscura.

En el caso de los estudiantes universitarios españoles, el disgusto es bastante grande, pero las quejas son bastante justificadas. Muchos estudiantes consideran que las clases online carecen de calidad en todos los sentidos, porque la interacción alumno - Profesor tiene un valor que no puede ser igualado por la tecnología. Además, existe otro factor aún más importante y difícil de solucionar, la disponibilidad de equipos para impartir o recibir clases online.

El vídeo del día Las ejecuciones hipotecarias se disparan un 37% en 2020

Esta es una realidad complicada, no todas las universidades españolas están capacitadas para hacerle frente a las clases online y al mismo tiempo, no todos los universitarios pueden recibir esas clases, sea porque no tienen Internet con la calidad necesaria o porque no tienen el equipo, en algunos casos se presentan ambas situaciones.

Pero como un agregado extra, también están las carreras que tienen alguna enseñanza práctica, como las carreras relacionadas con la ciencias de la salud, estas necesitan recibir clases teóricas de gran calidad, antes de entrar en la práctica.

El material de estudio digital está tomando gran fuerza en esta época

Muchas universidades intentan calmar la angustia de sus alumnos entregando material de estudio de gran calidad, sea en video, audio o libros.

Existen muchas herramientas digitales que son de gran utilidad para los universitarios. Por ejemplo, están las plataformas como Zoom, una de las más populares en la actualidad para realizar llamadas o videoconferencias y atender a clases en línea en salas con más de 20 personas.

También existen páginas como Infolibros, en donde se pueden descargar libros educativos gratuitos y está la opción de las bibliotecas virtuales, en las cuales se recopilan una gigantesca cantidad de bibliografías de índole universitaria y científica.

Junto a esto, también podemos hacer uso de las plataformas digitales, como Google Classroom, para complementar y sobre todo, facilitar la educación a distancia, pero lamentablemente para muchos universitarios, estas medidas aún no son suficientes para compensar la pérdida de aquella vida a la cual estaban acostumbrados, es decir, la vida en el campus universitario.

El tiempo (pulsar sobre el mapa para ver el tiempo de hoy)

El campus universitario es una realidad que aún no volverá

Acostumbrarse a la nueva realidad es la queja principal de todos los universitarios, porque la vida en el campus era su día a día y ahora están confinados dentro de sus hogares, viendo clases online.

Pero esta es una realidad que no durará tanto como muchas personas creen, esto se debe a que algunas organizaciones de orden mundial, como la OMS, consideran que la pandemia comenzará su tramo final para el último trimestre del año.

Además, gracias a las múltiples vacunas, la población general podría volver a su vida normal cuando todos estemos inmunizados.