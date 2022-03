¿Cómo probar una demo gratis de los principales CRMs del mercado?

En este artículo, he hecho la prueba de cómo he conseguido una demo de las diferentes soluciones de CRM en el mercado, he cogido 5 de los mejores CRM donde he comprobado la facilidad de obtener una demo, y si no la he conseguido si el equipo comercial me la han realizado.

Salesforce

Tiene una página web muy bien estructurada, a través de la pestaña de Productos se obtiene información de todas las funciones principales con una pequeña imagen lo cual resulta muy atractivo ya que los informes que genera son muy buenos.

En la página específica del CRM aparece el logotipo de entidades de renombre Forbes, Fast Company, Great Place to Work, Fortune haciendo ver que todas ellas les respaldan y generan así cierto prestigio en un primer momento si no se conoce el producto.

Tiene un acceso directo para “Su Opinión” de manera que los usuarios pueden dejar un comentario y una evaluación sobre la página, para así mejorarla continuamente en base a lo que los usuarios opinan.

Demo de salesforce

Es de 30 días, pero me la generó el equipo comercial.

El enlace para realizar la demo se me envió mediante un correo electrónico, en el cual podía añadir la reunión a mi Google Calendar afirmando mi asistencia, y esta se realizó mediante Google Meet.

WolfCRM

La página web se divide en bloques de funcionamiento, así como los diferentes niveles que existe dentro de la aplicación, Marketing, Comercial y empresarial, también dispone los verticales que disponen para determinados sectores, tanto para pymes como de grandes empresas. También dispone de varios vídeos donde te puedes hacer idea del funcionamiento del crm.

Demo WolfCRM

Puedes solicitar una demo de WolfCRM que consta de un periodo de prueba de 30 días, pero no la puedo generar directamente, es necesario disponer de una previa reunión comercial para mostrarme el producto.

El enlace para realizar la demo se me envió mediante un correo electrónico, en el cual podía añadir la reunión a mi Google Calendar afirmando mi asistencia, y esta se realizó mediante Meet de Google.

Me gustó, que además de vídeos de como empezar a usarlo me ofrecieron una formación gratuita de dos horas para poder sacarle el mayor partido a la demo.

Microsoft Dynamics

La página web de Dynamics se divide en aplicaciones, precios, partners, plataforma, más y contacta con nosotros. Es un poco oscura pero no hace daño a la vista. Propone tres maneras de contactar con ellos, aunque a veces el chat está inactivo, aunque estés dentro del horario. Los precios están muy detallados y especificados dependiendo el plan que elijas. Las guías explicativas del producto son muy buenas ya que hay mucha información de cada una de las distintas aplicaciones.

La demo de Microsoft Dynamics

Es un periodo de prueba de 30 días, pero no la puedo generar directamente previa reunión comercial para mostrarme el producto.

El enlace para realizar la demo se me envió mediante un correo electrónico, en el cual podía añadir la reunión a mi Google Calendar afirmando mi asistencia, y esta se realizó mediante GLOBAL GO TO MEETING.

Sage crm

La página web se divide en productos, soluciones asesorías y despachos, partners, tienda, blog y soporte. También tiene un apartado del día con la actualidad empresarial y legal que no lo he visto en ninguna otra página web. Te expone los reconocimientos y créditos que ha obtenido.

Demo de Sage CRM

Al igual que SalesForce y Dynamics se hizo bajo petición y durante 30 días y siempre que se hiciese la demo previamente

La demo fue conjunta con cuatro personas más y te tienes que inscribir a esta a través de un calendario al que accede mediante su página web en el apartado de soporte. Me enviaron un correo con un enlace para entrar en WEBEX.

Teamleader

La página web es muy visual y atractiva. Está muy bien estructurada y se puede descargar una demo muy fácilmente. Se divide en: 1. Funcionalidades, donde te explica cada uno de los tres módulos que puedes contratar, aunque tampoco es una explicación muy extensa, 2. Precios, en donde puedes calcular muy fácilmente el precio dependiendo de los usuarios y los módulos que quieras contratar. 3. Soporte, donde puedes encontrar ayuda y también puedes contactar con ellos a través de correo electrónico. 4. Recursos, donde hay Ebooks con manuales y ayudas respecto al CRM que te puedes descargar gratis solo introduciendo tus datos de contacto, un blog con noticias y además te puedes subscribir a su newsletter y un apartado de integraciones donde puedes ver todas las categorías en las que tiene integraciones y con quien.

Demo de Teamleader

La demo que se me generó tenía un periodo de prueba de 15 días y me enviaron un correo electrónico con las instrucciones de funcionamiento.