Convertirse en tramitador procesal: la oposición más demanda de justicia

¿Qué es un tramitador procesal?

Es la persona encargada de la tramitación general de los procedimientos, mediante el empleo de los medios mecánicos u ofimáticos que corresponda. En su tarea diaria, confeccionará documentos tales como actas, diligencias, notificaciones y otros tantos que le sean encargados. También forma parte su gestión realizar copias de estos documentos y anexionarlos a los expedientes que correspondan.

La figura del tramitador procesal desarrolla su labor en distintas instituciones u organismos, tales como como juzgados, fiscalías, centros médico forense decanatos o el propio Registro Civil.

Oposiciones a tramitador procesal

Actualmente es una de las oposiciones más demandadas en el ámbito de la Administración de Justicia. No obstante, para lograr un buen resultado en las pruebas oficiales y hacerse con una plaza es fundamental disponer del mejor material preparatorio.

Con este temario, accederás al material actualizado sobre el que tendrás que examinarte. Sin que sobre nada ni tampoco falte, ya que el contenido debe ser adecuado, pero no excesivo.

¿Para qué estudiar conceptos y leyes que no serán materia de examen? Todos los contenidos están actualizados para que estudies exactamente lo que corresponde.

Aunque depende de varios factores, parte del éxito en tu examen final, dependerá de la forma en la que hayas decidido prepararte para este. Puede que decidas estudiar por libre, y enfrentarte al temario tú solo. En tal caso deberás luchar contra el desánimo y el aburrimiento para evitar caer en el abandono de la oposición. Por eso, es más seguro que cuentes con el apoyo de opositores experimentados que te ayuden a resolver las dudas, te asesoren de cara a todas las pruebas, lleven un seguimiento de tus progresos y te acompañen en todo el proceso de estudio durante la oposición. De este modo, tus posibilidades de éxito serán mucho mayores. Además, si decides estudiar con ayuda de profesionales, te mantendrán informado de las últimas novedades de la oposición de justicia, de la publicación de convocatorias, las posibles fechas de examen, etc.

¿Por qué estudiar las oposiciones a tramitador procesal?

Aunque es un puesto de trabajo al que se puede acceder si se estudia la carrera de derecho, también se puede llegar a él teniendo el título de bachiller. Las garantías que ofrece como opción laboral son muy atractivas ya que se trata de un empleo estable, bien remunerado y con un enorme potencial de crecimiento.

Requisitos para llegar a ser Tramitador Procesal

Entre los requisitos básicos para acceder a estas oposiciones está el tener la nacionalidad española, estar en posesión de la titulación de Bachiller o Técnico, ser mayor de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. Igualmente, no se debe padecer ninguna limitación física o mental para realizar las funciones inherentes al cargo al que se opta. También se exige no haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación. Será fundamental no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado, ni pertenecer al mismo cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenten.