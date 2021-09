Por todos es conocido el yoga y los beneficios que dicha actividad aporta tanto a nuestra salud física como a la mental. En los últimos años, cada vez somos más las personas que nos iniciamos en la práctica de esta disciplina, pero hay muchos estilos diferentes dentro de ella.

Uno de estos estilos de yoga y que más adeptos está captando en los últimos tiempos es el yoga Nidra. Si nunca has oído hablar de él, o no sabes exactamente cómo iniciarte en esta práctica, no tienes de qué preocuparte, porque gracias al curso de yoga Nidra de Kavaalya serás todo un experto y empezarás a nutrirte de sus beneficios desde el primer día.

¿Qué es el yoga Nidra?

El yoga Nidra es un método que nos conduce a una relajación profunda, tanto física como mental y emocional. Es un método de yoga que permite mitigar los niveles de estrés y ansiedad, reduciendo de esta manera las posibilidades de contraer enfermedades que cada día están más latentes como consecuencia de dichos problemas.

¿Cómo funciona el yoga Nidra?

Yoga Nidra significa “sueño consciente”. De una manera muy suave, dicha modalidad de yoga nos induce a un estado intermedio entre la vigilia y el sueño, entrando en un estado de profunda relajación y abriendo capas del subconsciente que nos permiten conectar con aspectos ocultos del ser humano como la intuición y la creatividad, así como partes más amplias de nuestra memoria. Es una técnica gracias a la cual aquellos que la practican han descubierto cómo les ayuda en la resolución de conflictos internos, así como a tratar ciertas enfermedades relacionadas con el estrés y la ansiedad.

En el curso de yoga Nidra de Kavaalya descubrirás que su práctica está basada en la introspección, por lo que la posición que nos facilitará llegar a este estado será tumbarnos con los ojos cerrados. Es muy importante que intentemos mantener nuestro cuerpo en simetría para que así este estado llegue a todas las partes de nuestro cuerpo, e intentar mantener esta posición durante toda la sesión.

¿Para quién está recomendado el curso de yoga Nidra de Kavaalya?

El curso de yoga Nidra de Kavaalya está recomendado para personas que se quieran iniciar en la práctica de esta modalidad de yoga, pero también para aquellas que llevan ya practicándola durante bastante tiempo y sientan que deben adquirir nuevos conocimientos y técnicas para seguir mejorando. Es, sobre todo, una práctica que deben realizarla todas aquellas personas que, por el estilo de vida que llevan, viven continuamente con estrés o ansiedad, y tanto su salud física como mental están comenzando a resentirse más de lo que uno debería esperar.

Hay numerosos experimentos científicos que han demostrado los beneficios del yoga Nidra desde las primeras semanas que comenzamos a practicarlo, ya que entre sus numerosos beneficios podemos mencionar el aprendizaje en cuanto a la gestión del estrés y la ansiedad o la disminución de dolores musculares, de espalda y cervicales; también presenta enormes beneficios sobre el insomnio, ayudándonos a dormir mejor, y refuerza nuestra memoria y capacidad de concentración. Descubre todo lo que el curso de yoga Nidra de Kavaalya puede hacer por ti desde el primer día.